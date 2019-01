Nytt år, nye muligheter – og nye rykter.

For én ting er sikkert: Til høsten kommer det nye iPhone-modeller. I lys av den nylige salgsnedgangen i Kina kunne det være et poeng å finne frem til noen «må ha»-funksjoner.

iPhone 11-konsept

Utviklingen av nye iPhone-modeller ligger langt foran utgivelsene, så det er slett ikke for tidlig å spekulere i hvordan høstens modeller vil se ut. Men det er typisk først nå vi ser lekkasjer fra produksjonsleddet at disse virkelig begynner å bli troverdige.

Men det stopper selvfølgelig ikke spekulasjonene, ønsketenkningen – og ønsketegningen. Design er alltid en viktig faktor, og med tanke på suksessen med iPad Pro-designet fra 2018 er det mange som kunne tenke seg at man fant tilbake til formspråket fra iPhone 5-dagene.

Og det stedet det kanskje virkelig er lettest å se for seg en reell utvikling, og der også konkurransen er hardest, er på kombinasjonen maskinvare for fotografering med programvare for bildebehandling og -prosessering.

Sistnevnte tar Apple seg av selv, og vi venter i utgangspunktet lite til ingen informasjon om dette før selskapet slipper nyhetene under en produktlansering. Moderskipet lekker i ytterst liten grad.

Laser-fokus

Når det kommer til kamera-modulen vil enkelte hevde at Apple har sakket akterut. Googles Pixel-telefon har god maskinvare og enda bedre digital dataprosessering av bildene som faktisk gjør for eksempel lavlys- og nattbilder betraktelig bedre. Her er også Huawei en konkurrent som har fått mye oppmerksomhet.

Blant de heteste ryktene om dagen finner vi tre kameraer for nye iPhone. Tre må vel bli bedre enn to? Spørsmålet er like gjerne hva som er mulig få til innenfor den høyst begrensede plassen, for det blir neppe lange zoom-objektiver. Men kanskje en vidvinkel eller et ekstra objektiv for stereo-fotografi?

Hasan Kaymak har laget en fin animasjon der han ser for seg hvordan en slik telefon kan se ut. Og han spanderer dessuten også et nytt autofokus-system med laser-fokusering. Det høres kanskje vilt ut, men finnes allerede hos en rekke konkurrenter.

Sjekk ut konseptvideoen nedenfor.