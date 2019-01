Iphone og Kina gir Apple-trøbbel

Apples omsetning fra Iphone-salget falt med 15 prosent i siste kvartal, perioden oktober-desember 2018. Det viser kvartalsresultatene som Apple har offentliggjort for det som er andre kvartal i selskapets 2019-regnskapsår.

Analytikere verden over kappes nå om å prøve å komme opp med troverdige forklaringer på Apples begredelige resultater, som kanskje ikke er så begredelige likevel når man studerer dem nærmere. Mer om det om et øyeblikk.

Altfor Iphone-avhengig

Men først: det som går igjen, er kritikk om at Apple har gjort seg altfor avhengig av ett av produktene i sin portefølje. Iphone-salget utgjør nå over 62 prosent av inntektene, mens hver av de andre hovedsektorene ligger på mellom åtte og 13 prosent – Ipad, Mac, tjenester og hjem-produkter.

Dessuten har det gått altfor lenge siden selskapet sist lanserte et produkt som ga en skikkelig «wow-faktor». En gjennomgang av Apples mer enn 40 år lange historie viser riktignok at disse «wow-øyeblikkene» ikke er kommet så ofte som mange innbiller seg, men Apple har vært flink til å bruke dem til å styrke bildet av et selskap som er mer innovativt enn alle andre. Det har nok styrket selskapet, men samtidig skapt forventninger som det kan være vanskelig å oppfylle til enhver tid.

Kina-problemene

Et annet moment som analytikere nå peker på, er problemene som både USA som sådan og store selskaper som Apple nå åpenbart har med forholdet til Kina. For Apple er Kina både viktig som produksjonsland og som marked for Iphone-salget.

Blant problemene som Apple nå sliter med i Kina, er at det tar lang tid å få godkjennelse for salg av spillprogrammer i Apples kinesiske nettbutikk.

Tallene

Den totale omsetningen for Apple i det siste kvartalet kan vel egentlig ikke kalles begredelig, selv om den representerer nedgang. Omsetningen endte på 84,3 milliarder dollar. Det er over 716 milliarder norske kroner.

Uten sammenligning for øvrig – Telenors omsetning i fjerde kvartal av regnskapsåret 2018, lagt frem omtrent samtidig, var på vel 28 milliarder kroner.

Omsetningstallet var det nest høyeste kvartalstallet Apple noen gang har presentert. Men det ligger altså fem prosent lavere enn det høyeste kvartalstallet Apple noensinne har publisert, og dét rekordtallet kom for ett år siden. Store tall, men altså for nedadgående.

Så viktig er Iphone

Selv om Iphone i sin tid slett ikke oppsto i noe teknologisk vakuum, bidro den sterkt til en gjennomgripende forandring av hvordan både folk flest, næringslivet og samfunnslivet ellers har forandret mye av mellommenneskelig samhandling, med internett som basis og smarttelefonen som det viktigste samhandlingsverktøyet.

Apple sluttet for en stund siden å opplyse om hvor mange enheter selskapet selger til enhver tid av sine produkter, for eksempel antall Iphone-enheter per kvartal. Nå oppgis bare omsetningstallene, altså den samlede salgsverdien målt i dollar. Men når denne verdien går ned samtidig som Apple har økt prisene til dels kraftig, i hvert fall på deler av mobilspekteret, er det åpenlyst at Apple har hatt en kraftig nedgang i antall solgte Iphone-enheter i senere tid.

Det at Apple nå blir beskyldt for så å si å ha priset seg ut av segmenter av mobilmarkedet, suppleres gjerne med en vurdering av at ikke bare Apples, men også andre ledende mobilprodusenters produkter nå er blitt så gode at kundene ikke lenger føler noe sterkt press om å skifte dem ut så ofte som de gjerne gjorde før.

Apple er for øvrig ikke helt taus når det gjelder antall solgte enheter a produktene sine. Selv om vi ikke lenger får vite antall solgte Iphone-enheter i siste kvartal, opplyser Apple at det totale antallet «installerte enheter» av Iphone-er på verdensbasis nådde 900 millioner enheter i løpet av kvartalet. Tar man med Mac-er og de andre produktene, snakker Apple nå om en total installert base på 1,4 milliarder enheter. Forstår vi rekkevidden av slike tall?

Fornyet nettbrettvekst

Det som kanskje er overraskende, er at Apple samtidig melder om hele 17 prosent vekst i omsetningen av Ipad-er. Her har vi til tider sett stikk motsatt utvikling – at mobilsalget har vokst til himmels mens nettbrettsalget stadig har krympet.

Det er sikkert flere forklaringer på nettbrettveksten, men Apple har i senere tid ridd to hester her – på den siden utviklet særdeles kraftige nettbrett basert på til dels egendesignet prosessorteknologi, Ipad-er som på enkelte områder overgår Apples egne Mac-maskiner i ytelse, og på den andre siden lansert nedskalerte modeller til lavere priser enn før. Dette ser nå ut til å ha vært en fornuftig strategi.

Litt overraskende er det kanskje også at Apples omsetning fra Mac-salget – altså tradisjonelle bærbare og stasjoner pc-er – fortsetter å vokse. Riktignok var omsetningsveksten er moderat, men ni prosent vekst i pc-salget er ikke dårlig i disse tider.

Hva er tjenestene?

På to områder hadde Apple betydelig vekst i det siste kvartalet. Det ene er det som tidligere gikk under betegnelsen «andre», men som nå er blitt en sekkepost for kroppsnære produkter og såkalte Hjem-produkter, altså Apple Watch og lignende – på Apple-språket Wearables/Home/Accessories. Her hadde Apple en omsetningsvekst på hele 33 prosent. De som har møtte Apple Watch med et skuldertrekk, har kanskje undervurdert betydningen av disse produktene?

Et annet og kanskje viktigere vekstområde er «tjenester». Med all fokus som det har vært på Apples maskinvareprodukter opp gjennom årene – Mac, Macbook, Iphone, Ipad og så videre – har tjenesteveksten levd sitt eget liv litt i skyggen. Men her er veksten stor, og tjenester er nå den nest største kaken i kakediagrammet over Apples produkter.

Her finner vi blant annet skybaserte tjenester som Icloud for lagring av store bildemengder og andre data i skyen, sammen med den mektige Apple Music-tjenesten for legal musikknedlasting med 50 millioner abonnenter, filmkjøp og -leie via Itunes og mye annet.

Abonnementstjenester på slike områder har vist seg å være en gullgruve for flere selskaper de senere årene, for eksempel Adobe, og Apple er med på å demonstrere at mye av fremtidens it-vekst ligger på slike områder. Apple Pay, som kom til Norge i fjor, Apple News, som ikke er kommet til Norge ennå, men som har 85 millioner aktive brukere i måneden, og annonsering i App Store-butikken er blant produktene på Apples tjenestesektor.

Apple har nylig også kastet seg over et nytt markedssegment i tjenestekategorien, en abonnementstjeneste for dataspill. Amerikanske Macworld kaller tjenesten en slags Netflix for dataspill. Tjenesten er foreløpig på et tidlig utviklingsstadium, og den vil gi Apple store utfordringer, ifølge Macworld, ettersom Apple aldri har stått sterkt i spillverdenen. Men interessant allikevel, med tanke på at mer av it-bransjens vekst heretter spås å komme på programvare, gjerne med en dash kunstig intelligens, og tjenester, ikke maskinvare som sådan.

Aksjene oppover igjen

Etter at kvartalsresultatene ble lagt frem steg Apples aksjekurs med 5,5 prosent i løpet av tirsdagen. Siden oktober i fjor har imidlertid Apple mistet omlag en tredjedel av sin samlede aksjeverdi. Det vil nok ta lang tid for Apple å gjenvinne posisjonen som verdens største selskap mål i aksjeverdi, om det i det hele tatt er mulig. Men Apples problemer er neppe så store som størrelsen på mange av overskriftene akkurat nå tyder på.