Logitech-tastatur for iPad Pro

Logitech har lansert et nytt tastatur og beskyttende case for tredje generasjons iPad Pro.

Det betyr egne varianter for begge størrelser - 11-tommeren og 13-tommeren. Og høydepunktet er bakbelysningen.

Slim Folio Pro for iPad Pro

Logitech lager antakelig de beste tredjeparts-tastaturene for iOS-enheter på markedet, og Slim Folio Pro forventes å føye seg inn i denne rekken.

Folioen er tiltenkt deg som har droppet en notebook til fordel for en iPad Pro med alle de fordelene det bringer med seg, men som savner et fysisk tastatur.

Apple har selv et svar på denne utfordringen som selskapet har skapt selv, men Logitechs tastatur vil nok føles mer som et konvensjonelt laptop-tastatur om enn noe lettere i anslaget.

Et fysisk tastatur vil komme godt med om du har mye på hjertet som skal skrives ned, men også det faktum at dette støtter iOS-snarveier for rask og effektiv dokumenthåndtering. Dette gjelder for eksempel klipp-og-lim snarveier slik du kjenner fra Mac.

Men med tanke på bakbelysningen så har Logitechs løsning en klar fordel overfor Apples egen. Apple Pencil-pennen holdes fast i en løkke på siden i ladeposisjon, men vær oppmerksom på at tastaturet tilknyttes ikke fysisk men via Bluetooth.

Det betyr at strømmen må trekkes eksternt via en USB C-ledning ved an-ledning (kremt). Men Logitech sier det skal gå et kvart år mellom hver gang det blir nødvendig, så det skulle være håndterbart.

Slim Folio Pro har muligheten for å fungere som stand i to posisjoner, og kan også brettes helt rundt.

Pris i Norge ligger på cirka 1.200 og 1.400 kroner for de to størrelsene, respektive. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Du kan lese mer hos Logitech her.