Office med Dark Mode

Microsoft har oppdatert Office for Mac med Dark Mode.

Denne «natt-modusen» er tilgjengelig for Office 365-abonnenter som kjører siste versjon av Apples operativsystem macOS Mojave.

Microsoft Office for Mac

For Insider-testbrukere har denne funksjonaliteten vært tilgjengelig en stund allerede, men via oppdaterings-tjenesten er dette altså nå tilgjengelig for alle.

Mørk modus fungerer nøyaktig slik du forventer, og Dark Mode er spesielt populært for alle som jobber med grafisk innhold, video og bilder, og som ønsker seg en mer nøytral bakgrunn der innholdet i større grad skiller seg ut fra skjermbakgrunnen.

Også programmere liker Dark Mode, og mange kode-apper har egne fargepaletter for mørk bakgrunn. Forskjellen fra Dark Mode er at Apples implementering er på system-basis, og i tillegg nøye skalert slik at dialoger og tekst er samstemt uten at den er sort/hvitt, og samtidig også slik at forgrunns-elementer får mer «vibrancy», det vil si blir mer fargeintensive.

Men ikke alle Microsofts apper er oppdatert, for foreløpig er ikke OneNote med på notene (pun intended). Og så viser det seg at Outlook fremdeles viser epostmeldinger med hvit bakgrunn, noe vi håper rettes i fremtiden.

Apples Mail-app på macOS har mørk bakgrunn også for meldinger, slik man vel må kunne forvente.

Via Microsoft