Qualcomm og Apple forliker seg

Apple og brikke-produsent Qualcomm har inngått forlik.

Dette mens den juridiske saken mellom de to selskapene akkurat var i ferd med å begynne i rettssalen. Striden gjaldt lisensgebyr for modem-brikker.

Qualcomm, Apple, Intel og 5G

Brikkeprodusent Qualcomm er kjent for både systembrikker for Android-telefoner under varemerket Snapdragon, men ikke minst også for radiomodem for mobiltelefoner.

Faktisk sitter Qualcomm på så mange teknologipatenter at det er vanskelig for andre å komme inn i markedet. Denne tilnærmede monopolsituasjonen er bakgrunnen for Apples vrede der man mente at selskapet forlangte urimelige lisensgebyrer.

En stund prøvde man seg på å få levert omtrent halvparten av brikkene fra Intel - men Intel har nok av egne problemer, og deres modem var underlegne Qualcomms.

Og når Intel nå skrinlegger hele 5G-satsningen hadde Apple strengt tatt ikke noe valg utenom å betale Qualcomm omtrent 6 milliarder dollar i utestående avgifter, og inngå en avtale om lisenser og leveranser av 5G-modem for iPad og iPhone i en seks til åtte års periode fremover.

Men mye kan skje i løpet av denne tiden, ikke minst det mange tror - nemlig at Apple selv er i ferd med å utviklet sine egne radiobrikker. Men dette er et komplekst og krevende arbeid som tydeligvis er et stykke unna fullverdig blomstring.

Så for all overskuelig fremtid vil derfor modembrikker i iPhone være fra Qualcomm. Dette kan føre til økte priser, men forhåpentligvis også reell konkurranse når Apple selv klarer å levere til eget forbruk. Akkurat som med ARM-systembrikkene.

Du kan lese om detaljene i en pressemelding fra Apple her.