Soderbergh med iPhone-film

Steven Soderbergh har skutt den nye kino-filmen "Unsane" utelukkende på iPhone. Hvor mye mer kvalitet trenger man egentlig? spør han.

Soderbergh er ikke fremmede for å eksperimentere med ny teknologi, og ble kjent for lavbudsjett-filmen Sex, Lies and Videotape.

4K i lommen

Han er forøvrig aktuell med en ny TV-serie kalt Mosaic som først ble lansert som en iPhone-app der man kan velge handlingen selv – før den kom i lineært format for storskjermen.

Unsane er en psyko-spenningsfilm med Clarie Foy, kjent fra The Crown. Filmen gjør altså bruk av 4K-modus på en standard iPhone-modell. De fleste er kanskje ikke engang klar over at oppløsningen på filmopptak på smart-telefonen har kino-oppløsning.

Den klarer riktignok ikke måle seg med optikken i et fullverdig filmkamera, men Soderbergh utnytter dette for å skape sin egen visuelle stil som minner om video-estetikken fra nettopp 80-tallet da han slo gjennom.

Sjekk ut traileren nedenfor.

Via Empire