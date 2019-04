Søkereklame i AppStore

Har du lagt merke til noe nytt i AppStore i det siste?

Gjør et forsøk på å søke opp noe i søkefeltet i AppStore-appen på iPhone eller iPad og følg med helt øverst.

Apple Search Ads

Apples AppStore har unektelig vært en gigantisk suksess, og ledet an i app-revolusjonen. Det er interessant å se at veksten innen antall apper som er tilgjengelig ser ut til å flate ut, og det henger nok sammen med at det finnes en app for det aller meste. Eller, som Apple sier, There's an app for that.

Men er du en liten utvikler som prøver seg på å utfordre de store med noe nytt og bedre så er det ikke lett å bli sett. Apple. har blitt flinkere til å kuratere AppStore med en rekke redaktører og innholdsprsodusenter, men det kan fort bli litt mye.

Til unnsetning kommer Search Ads. Det er simpelthen en mulighet for en publisist å kjøpe reklameplass basert på søkekriterier. Så dersom du søker på Instagram så kan det godt hende at noe helt annet dukker opp øverst.

Vi er kanskje blitt såpass vant til dette etterhvert, som for eksempel på Google, at mange har utviklet en slags immunitet mot dette og i ren refleks blar litt nedover på siden for å finne det man leter etter. Men på AppStore vil nok dette være nytt for mange, så det er greit å være oppmerksom.

Betalte annonseplasseringer av typen Apple Search Ads er merket med stikkordet "Ad" samt en lyseblå bakgrunn for å skille seg (litt) ut.

Elsk det eller hat det - reklamen er nok kommet for å bli. Kanskje du til og med finner noe du ellers ikke ville sett?

Via Apple