Skiller ut dataplattform som eget selskap

– Tidspunktet er perfekt for å skille ut Sesam nå. Vi har de riktige menneskene, referansene, partnerne og kundene for å gi oss rask vekst. Men mest av alt, vi har det riktige produktet som gjør det mulig for våre kunder og partnere å skape innovasjon og tjenester av gode data. Vi er dataplattformen for kunstig intelligens-løsninger som ønsker suksess, sier daglig leder i Sesam, Axel Borge.

Dataplattformen Sesam samler, kobler, rydder og deler enorme mengder data, på tvers av gamle systemer, dyre lisenser og hundretusenvis av nye sensorer og målepunkter. I dag spiller Sesam en viktig rolle i blant annet beregning av predikativt energiforbruk for Hafslund, personflyt for Avinor og arbeidet med å bygge digitale tvillinger hos Aker Solutions. Et fellestrekk er at effektiv tilgang på data, av høy kvalitet, åpner for nye idéer og muligheter, heter det i en melding fra det ferske sleskapet.

Capgemini, KPMG, Sysco, og selvfølgelig Bouvet, er partnere som benytter Sesam for løsninger basert på egne og kunders data. Med Sesam som selvstendig selskap åpner det seg muligheter for nye nasjonale og internasjonale partnerskap.

Forsprang

Det er mer enn fem år siden Bouvet så verdien i å skape en god dataplattform for kundene. Sesam ble til for å kunne samle data fra tilårskomne systemer, krevende lisensløsninger og nye målertjenester. Ifølge meldingen skal Sesam ha gitt Hafslund, som var den aller første kunden, kontroll og eierskap over egne data, og mulighet til å bygge nye tjenester for selskapet og sluttkundene, med økt effektivitet og vesentlige besparelser.

– Sesam har et forsprang gjennom lang erfaring og et solid produkt. Nå har vi valgt å skille ut Sesam som eget selskap for å møte etterspørselen fra partnere. Dette er en naturlig utvikling for å gjøre kompetansen i Sesam tilgjengelig for flere, sier Sverre Hurum, konsernsjef i Bouvet, i meldingen.

Sesam skal eies av Bouvet og de ansatte, og vil operere som forventer med sine 35 ansatte å omsette for over 60 millioner kroner i inneværende år.