Brettbar og brilliant

Huawei har vist frem en demoversjon av den mye omtalte brettbare Mate X, og førsteinntrykket er rett og slett at dette virkelig har noe for seg. Mate X er selskapets nye flaggskiptelefon og er forventet på markedet rett over sommeren i år.

Huawei har valgt en litt annen løsning enn Samsung ved at de har bretten på utsiden av skjermen, som vil si at når telefonen er sammenslått har den hele skjermoverflaten utover. Kanskje ikke ideelt, men det betyr samtidig at du får en tynnere telefon når den er slått sammen. Faktisk reagerte vi ikke spesielt på tykkelsen, 11mm er ikke all verdens tykkere enn de fleste telefoner med etui. Utslått er telefonen halvparten så tynn.

Fra tynn til tykk

Mate X skiller seg også fra Galaxy Fold ved at selskapet har valgt en løsning der delen som inneholder kameraet, de fysiske knappene og utløseren for selve bretten oppholder seg på et lite grep på den ene siden. Dette fungerer godt da man får et naturlig holdepunkt når telefonen brukes i nettbrett-modus. Designet gjør samtidig at Mate X ikke trenger et selfiekamera; man bruker kun hovedkameraet og snur selve telefonen om man skal bruke kameraet som et front-kamera. Skjermene aktiveres og skrus av automatisk når du snur telefonen. Hovedskjermen blir da 6,6 tommer, med en litt mindre skjerm på baksiden. Utslått blir den brettbare åtte tommer.

Under panseret finner Huaweis egen Kirin 980 prosessor, foreløpig sammen med et Balong 500 modem som gir støtte for 5G. Batteriet, altså to av dem, gir en kapasitet på 4500 mAh og Huawei lover rask lader med en 55W supercharger. Ellers har telefonen 8 gigabyte minne og 512 gigabyte lagringsplass. DualSim vil sannsynligvis også støtte Huaweis proprietære minnekort, Nano Memory. Kirin 980 har foreløpig ikke støtte for den nyeste wifistandaren.

Sterk ryggrad

I bruk virker telefonen solid, til tross for at vi på vår demomodell opplevde en del problemer med skjermbildet, noe som skyldes at dette er et såkalt engineering sample. Skjermen plages ikke av at den er dekket i plast istedenfor glass, og med skjermen påslått kunne vi ikke se bretten. Avslått ser man definitivt en strek i ryggraden på telefonen, Huawei sier telefonen skal tåle minst 10.000 åpninger uten at noe skal syntes på skjermen.

Etter å ha prøvd telefonen er vi rett og slett overbevist om dette konseptet virkelig har noe for seg. Samtidig er det viktig å ha litt is i magen; dette er tross alt første generasjon av et helt nytt konsept. Prisen er varslet å være rundt 24.000 kroner, vi tror likevel mange er villige til å ofre både kronasjer og en litt tykkere telefon for å være først ute med denne teknologien.

Den nye standarden

Den store skjermen gir et helt annet inntrykk og gir samtidig en rekke nye muligheter for å gjøre telefonen til et bedre arbeidsverktøy. Vi følger spent med og gleder oss til å teste den ferdige versjonen av Mate X. Kanskje er det en ny mobilrevolusjon vi ser på trappene.