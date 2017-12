http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="">

Dataforeningens (DND) medlemmer har mottatt Computerworld som en del av medlemskapet i mange år. Historien som papiravis er imidlertid over. I forbindelse med denne strategijusteringen har Computerworld og Dataforeningen jobbet med å få på plass en ny avtale, som nå er forhandlet ferdig.

I januar vil både DND-medlemmer og ordinære abonnenter motta et månedlig magasin. Stoffmengden blir akkurat den den samme, men altså i en ny innpakning, samt at alle abonnenter også får tilgang til alt lukket digitalt innhold på cw.no.

Både generalsekretær Christian Torp i DND og ansvarlig redaktør Henning Meese i CW er entusiastiske over den nye avtalen.

-- Dette er et godt fundament for Computerworld som både sikrer finansiering av mye god it-journalistikk og tilgang på et viktig publikum, sier Meese, som mener tiden var overmoden for en endring på forlagets papir-strategi.

Publikums leservaner har endret seg vesentlig de siste årene, og en ukentlig papiravis i en hastig digital hverdag er i ferd med å bli en anakronisme.

-- Vi vurderte en stund å gå 100 prosent digitalt. Vi bør jo logisk sett ha lesere som er klare for det. Våre undersøkelser viste imidlertid at mange ønsker et papirprodukt. Informasjonen på nettet er fragmentert og kaotisk - som gjør det vanskelig å få oversikt og ikke minst fordype seg i ulik tematikk. Ideen ble dermed skapt om et månedsmagasin hvor leserne kan søke innsikt og bakgrunn. Tanken er at vi skal lage et magasin som det er naturlig å fordype seg i på hytta eller i ro og mak på sofaen når helga setter inn.

Til nå har slagordet vårt vært "litt klokere hver fredag". Nå blir det "litt klokere hver måned, og hver dag på cw.no", sier Meese og ler.

Medlemmene er selvsagt en viktig målgruppe for Computerworld. At vi treffer så godt i vårt segment gjør har en stor merverdi overfor for annonsører.

Vi mener det er et solid produkt vi nå tilbyr våre abonnenter. De får et månedlig magasin med analyser, kommentarer om teknologi om den norske it-bransjen. I tillegg gratis tilgang på alt digitalt innhold på cw.no. I sum er dette en styrking av produktet. Det mange kanskje ikke vet er at alle abonnenter også får gratis tilgang på våre CIO seminarer, sier Meese