Først med ny Vmware-sertifisering

Ifølge en pressemelding har Proact sertifiseringer på de fleste nivåer innenfor datasenterteknologiene til VMware, og et av Norges mest spissede og kvalifiserte team av eksperter. Dette har lagt grunnlaget for at Proact IT Norge er på høyeste partnernivå, Premier, et nivå kun et fåtall partnere kvalifiseres til. I tillegg er Proact en av få partnere som får lov til å levere konsulenttjenester på vegne av VMware Professional Services.

Programdefinerte datasenter (SDDC) foretrekkes av virksomheter som ønsker å løsrive seg fra fysisk infrastruktur. Ved å virtualisere så mye som mulig i datasenteret, spiller det liten rolle hvilken maskinvare it-løsningene kjøres på – arkitekturen defineres i stedet av programvare. Dette gjør det igjen enklere å flytte og skalere internt i datasenteret eller ut i skyen.

– Etterspørselen i det norske markedet etter programvaredefinerte løsninger har økt betraktelig de siste årene, og Proact IT Norge har levert flere og komplekse prosjekter innenfor dette området, sier salgs- og markedsdirektør, Tone Håfjeld.

Alle moduler

Proact er først ute med å fullføre alle SDDC-modulene i VMwares sertifiseringsprogram, noe som posisjonerer selskapet svært godt i det norske markedet, skriver de. Det globale markedet for SDDC er forventet blant analytikere en årlig vekst på 25 prosent frem mot 2025.

– Proact er stolte av at vi som første og eneste partner av VMware klarer å bevise vår solide kompetanse ved å fullføre alle modulene innenfor SDDC-kompetansen. Kunder ser verdien av å fristille seg fra maskinvarelaget og ser mulighetene og fleksibiliteten i å flytte IT-løsninger mellom datasenter og skyen, eller i å skalere løsningene på eksisterende plassering, sier direktør for kundetjenester i Proact, Stian Barmen.

– Vi setter stor pris på Proacts prioritering rundt VMware kompetansebygging og sertifiseringer. VMware og Proact har i flere år hatt et tett samarbeid og viktigheten av kompetansen de innehar blir enda mer synlig i prosjekter fremover der målet er VMware softwaredefinerte plattformer og løsninger, sier Stein Wilhelmsen, Senior Manager Systems Engineering, Nordic & Baltics, VMware.