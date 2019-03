Lager trådløse hurtigladestasjoner for el-taxi

– Dette prosjektet er det første av sitt slag i verden, og denne teknologien vil kunne være nøkkelen til å elektrifisere taxibransjen både i Norge og i andre land, og dermed gjøre store reduksjoner i klima- og miljøutslipp. Som vanlig er det Norge som viser vei innen utviklingen av elbilisme, sier Ole Gudbrann Hempel, leder for Fortums offentlige ladenettverk i Norge, i en melding fra selskapet.

Prosjektet innebærer at Fortum monterer en ladeplate med induksjonsteknologi i bakken. Dette er samme type ladeteknologi som blant annet brukes i mobiltelefoner. Elbilen som plasserer seg over platen hurtiglades med opptil 75 kilowatt effekt, noe som er høyere effekt enn dagens hurtigladestasjoner. Ladeprosessen starter helt automatisk, og sjåføren behøver ikke gå ut av bilen.

Fortum Charge & Drive skal allerede ha hatt et langt samarbeidet med taxi-bransjen. Sammen har de konkludert med at dagens løsning er et hinder for å få taxisjåfører over på elektrisk transport. Prosessen med å kjøre til et ladested, koble ut og inn ladekabelen og vente på ladingen tar rett og slett for mye tid.

Utslippsfrie innen 2023

– Trådløs hurtiglading kan være teknologien som åpner døren for utslippsfrie taxier, sier elbilansvarlig Sture Portvik i Oslo kommune, i meldingen.

– Fra 2023 skal alle taxier i Oslo være nullutslippsbiler. Sammen med taxibransjen skal vi sørge for at denne endringen blir så brukervennlig og effektiv som mulig, og dette prosjektet er en svært viktig del av dette, sier han videre.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Oslos taxisjåfører ved taxiholdeplassene på Oslo S, Skøyen og i Nydalen.

Når taxien lades ofte reduseres dessuten behovet for store batterier med lang rekkevidde. Det er lønnsomt for drosjeeierne som slipper å kjøpe dyrere elbilmodeller med store batterier, i tillegg til at det er mer klima- og miljøvennlig å produsere biler med mindre batteripakker, heter det i meldingen fra Fortum.