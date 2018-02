Smart strømstyring øker kapasiteten til å lade el-biler

Det eksisterende strømnettet kan betjene et stort antall flere el-biler uten å måtte bygges ut, viser en ny studie. Studien har blitt gjennomført av det norske selskapet Esmart Systems.

Langt bedre enn målet

Esmart Systems og syv andre teknologipartnere har gjennomført det treårige prosjektet «Chargeflex» for å studere på mulighetene til å utnytte det eksisterende strømnettet smartere for nye energikrevende anvendelser. Det er særlig lading av el-biler i større skala prosjektet har fokusert på.

Ideen var å utnytte fleksibiliteten i den eksisterende kapasiteten på en mer effektiv og pålitelig måte. Målet prosjektet satte seg var å øke denne kapasiteten med 25 prosent.

– Forskningen vår viser at all ladekontroll gir en økt kapasitet, og smart kontroll øker kapasiteten med så mye som 43 prosent. Dette er et viktig resultat, sier Knut Johansen, administrerende direktør i Esmart Systems, i en pressemelding.

Prediksjoner

Pilottestingen har vært gjennomført ved ladestasjoner for el-biler ved kontorene til Esmart Systems og Smart Innovation Norway, begge i Halden. Mye av jobben besto i å sette opp et rammeverk for prediksjoner, ikke bare for selve ladingen av el-bilene, men også for lokal strømproduksjon med solceller og værprognoser.

– Utviklingen med prediksjoner for å forutse både ladebehov og strømforbruk er viktige resultater, sier Johansen.

Målet for prosjektet har vært å kommersialisere en programvareløsning som gir en bedre utnyttelse av strømnettet.

– Ved å øke ladekapasiteten uten å investere i ny infrastruktur kan kraftleverandørene øke ladetilbudet og forbedre mulighetene til å lade. Det betyr at endebrukerne kan lade el-bilene sine hjemme, i vissheten om at strømregningen ikke bruk høyere enn nødvendig. Bilen lader når strømprisen er lavest, sier Tine Skagen, prosjektleder hos Esmart Systems.