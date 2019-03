Evry og Knowit vinnere av Nordic Hack

De ble begge kåret som vinner av «2019 Nordic Hack In SAS Viya», under Sas Forum i Oslo 21. mars, etter fire runder med avstemminger i København, Stockholm, Helsinki og Oslo. Begge prosjekter illustrerer godt hvordan en kombinasjon av nytenking og dataanalyse skaper nye muligheter, heter det i en pressemelding.

– Vi har to flotte vinnere, Evry og Knowit, som begge har arbeidet på tvers av nordiske team og brukt åpne tilgjengelige data og metodikk på en original og kreativ måte for å bygge sine caser, sier Peter Lundqvist, ansvarlig for Nordic Hack i Sas Institute.

Hjelper deg å finne det ideelle stedet å bo

Evry-prosjektet fokuserer på å bruke åpen kildekode og sosialøkonomiske data i en løsning som hjelper enkeltpersoner eller familier med å finne det ideelle nabolaget for et hjem i en by de ikke kjenner. Ved å benytte data som inntekt, alder, boligkostnader, skoler og offentlige fasiliteter basert på tilgjengelige data fra Stavanger kommune, har teamet demonstrert hvordan en by kan hjelpe kommende innflyttere med å beslutte hvor det er best å bosette seg.

– Denne konkurransen har vært en spennende reise og en fin mulighet for Evry å vise sin slagkraft innen kunstig intelligens og dataøkonomien. Et mangfoldig team har jobbet på tvers av landegrenser og divisjoner for å skape en løsning vi mener har stort potensial for kommersialisering og for å gi reell verdi for sluttbrukere. Vårt team har gjort en fantastisk jobb, og vi har funnet prosessen med SAS Hackaton som svært givende. Vi er stolte over å vinne med så sterk konkurranse, sier Kåre Nygård, Vice President, Business Consulting / AI, Analytics & Insight i Evry.

Finner forsvunnede familiemedlemmer

Knowit-prosjektet tar sikte på å hjelpe flyktninger fra krig eller naturkatastrofer med å bli gjenforent med sine familier ved å benytte programvare for ansiktsgjenkjenning og geografiske data. Løsningen kan hjelpe humanitære organisasjoner å indentifisere mennesker som har kommet bort fra hverandre og med å finne en trygg plass for gjenforening.

– Som fjorårets vinner visste vi at vi måtte satse tung for å vinne igjen i år. Kombinasjonen av å utnytte mulighetene ny teknologi gir og å bruke data til et godt formål har engasjert vårt team, som har jobbet på tvers av landegrenser for å utvikle en løsning vi er svært stolte av. Den er en flott følelse når hardt arbeid gir resultater. Flere humanitære organisasjoner har allerede vist interesse for dette prosjektet, og vår ambisjon er at løsningen skal tas i bruk, sier Ingvar Larsson, CEO Knowit Decision Oslo.

Om konkurransen

I et samarbeid mellom Microsoft Azure, Intel, Esri og Sas Institute har totalt elleve lag fra Sas Institutes samarbeidspartnere brukt én måned på å utvikle dataanalytiske modeller i prosjekter som taf for seg en rekke temaer.

Team fra Acando, Accenture, Aureolis, BIWISE, CGI, Combitech, Deloitte, Evry, Forefront, Knowit og Nextbridge har alle konkurrert ved bruk av de nyeste verktøyene fra Sas Viya. Dette gjorde at lagene kunne jobbe med ny teknologi som maskinlæring og åpen kildekode. Flere av lagene baserte løsningene sine på faktiske kundecaser fra ledende selskaper som SAS Airlines, Nordea, Telenor og Ica Banken, samt tilgjengelig data fra for eksempel Stavanger kommune.

– Det nordiske Hackathon-initiativet er så mye mer enn en konkurranse, det illustrerer en endret kultur der vi jobber sammen som et økosystem. De to vinnernes bidrag viser høy kompetanse og kreativitet ved bruk av SAS Institutes avanserte analyseverktøy, der nye målgrupper inviteres til å utforske temaer og muligheter med kunstig intelligens, sier Einar Halvorsen, Sas Nordic direktør for Alliances and Channels.



Prosjektbeskrivelsene og videopresentasjonene fra alle team finnes her.