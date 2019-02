Automatisk desinfeksjon av pasientrom

Smitte og antibiotikaresistens utgjør en av de største utfordringene for helsetjenesten i årene som kommer. Ved å redusere infeksjonsfaren vil også behovet for å bruke antibiotika gå ned.

Nå har Sunaas Sykehus fått innstallert en helautomatisk desinfeksjonsmetode som skal hjelpe med dette.

Det nye fastmonterte desinfiseringssystemet Decon-X, er resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Sunnaas Sykehus og Decon-X International AS, i samarbeid med Tronrud Engineering og ISS Renhold, med prosjektmidler fra Helse Sør-Øst.

Den helautomatiske desinfeksjonsmetoden skal kunne fjerne 99,9999 prosent av alle mikrober.

Dyser

Den automatiserte desinfeksjonen skjer ved at renholderne raskt klargjør rommet for desinfeksjon. Ved hjelp av et panel på utsiden, settes prosessen i gang. Desinfiseringståken spres gjennom dyser som er montert flere steder i rommet og på badet, og rommet utluftes automatisk som en del av prosessen.

- Desinfiseringståken dreper mikrobene effektivt og renholderne er kortere tid i rommet som skal klargjøres. Helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikaresistens er et kjent problem. Det er derfor stor interesse for denne måten å redusere smitte på, sier hygienesykepleier Birgithe Teige, i en nyhetsmelding på Sunnaas.no.