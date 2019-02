Britene kan leve med Huawei

Med USA i spissen stengere stadig flere land Huawei ute. En rekke andre land, inkludert Norge, vurderer tiltak mot det kinesiske selskapet.

Med dette som bakgrunn er det overraskende at britiske myndigheter skal ha konkludert med at de kan håndtere Huawei. Det er Financial Times som skiver dette basert på kilder sentralt i arbeidet som har analysert problemet. Dette er ikke offentliggjort enda.

Det ville vært naturlig å tro at britene ville fulgt USAs anbefalinger, men det har de altså ikke gjort. Dette må fremstå som et tilbakeslag for USA som har investert ganske mye prestisje i denne saken. Foreløpig har Australia og New Zealand USAs anbefalinger og stengt Huawei ut fra 5-utbyggingen.

Når britene nå i følger FT konkluderer med at Huawei er håndterbare vil dette også få betydning for hvilke konklusjoner land som Tyskland kommer til. Det skal bli svært interessant å følge denne saken videre og ikke minst hvilke følger det får.