DIPS-gründer er død

Tor Arne Viksjø ble født i 1954, og studerte informasjonsteknologi ved Universitetet i Tromsø i periodene 1974 til 1976 og 1980 til 1983. I 1982 tok han stillingen som it-sjef ved Nordlandssykehuset i Bodø, en stilling som gikk over til å bli lederen av programvareutviklingsselskapet DIPS.

Til å begynne med var dette en aktivitet knyttet til Nordlandssykehuset, men fra 1997 var Viksjø administrerende direktør i det selvstendige selskapet DIPS. Den rollen hadde han i over 21 år, før han ved sist årsskifte gikk fra roret på grunn av langvarig kreftsykdom.

Pioner

På DIPS’ hjemmesider skriver Anne-Grete Strøm-Erichsen, styreleder i DIPS, og Kolbjørn Haarr, administrerende direktør i DIPS, følgende minneord:

Det var med stor sorg vi i går formiddag mottok den triste meldingen om at vår gründer og tidligere administrerende direktør Tor Arne Viksjø sovnet stille inn natt til søndag.

Med sitt brennende engasjement for pasientens hverdag, ble Tor Arne raskt et av de viktigste navnene i norsk e-helse. Med sin bakgrunn som bioingeniør, et sterkt intellekt og et ønske om å skape et enda bedre helsevesen, klarte han å tiltrekke seg talentfulle medarbeidere, og bygge et ledende, nasjonalt miljø på e-helse i Bodø, som senere fikk forgreninger i hele landet. Tor Arne har betydd mye for mange, og har satt dype spor etter seg gjennom sitt imponerende arbeid med DIPS, både i bransjen og blant menneskene i og rundt selskapet.

Ved årsskiftet, etter en mangeårig og hard kamp mot kreften, overlot Tor Arne DIPS-roret til ny daglig leder. Han har siden nyttår fortsatt å være sterkt engasjert i selskapet, gjennom rollen som strategisk rådgiver. Helt frem til det aller siste har han på imponerende vis fortsatt involvert og interessert seg sterkt i digitaliseringen av Helse-Norge, og målsettingen om "Én innbygger - én journal".

Tor Arne ledet DIPS helt fra han sammen med flere etablerte selskapet i 1987. Fra å være en liten virksomhet i kjelleren på Nordlandssykehuset på 80-tallet, til å bli en solid markedsleder av pasientjournalsystem til norske sykehus, og et av de ledende lokomotivene i digitaliseringen av helsevesenet. Med Tor Arnes store engasjement i årenes løp har DIPS sitt nedslagsfelt stadig blitt bredere, senest gjennom vår nylige og tunge inntreden i kommunehelsetjenesten - en prosess Tor Arne både var en sterk pådriver av og svært delaktig i.

Vi vil takke Tor Arne for hans uvurderlige bidrag til utviklingen av DIPS, og hans viktige engasjement til utviklingen av norsk e-helse gjennom de siste 30 årene.

En pionèr i norsk e-helseindustri har gått bort så altfor tidlig. Våre kondolanser og dypeste medfølelse går til Tor Arnes familie, og hans nære og kjære i denne tunge tiden.

Vi lyser fred over Tor Arnes minne.