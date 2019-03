Gratis AI-kurs for ledere

Selv om kunstig intelligens, AI – Artificial Intelligence, har blitt en del av dagligtalen blant it-mennesker de siste årene, så betyr ikke det at alle vet alt de trenger for å komme i gang med denne teknologien. Dette er kanskje særlig sant i landets styrerom og direktørkontorer, der avstanden til konkret teknologi kan være lengre enn det som er tilfellet i avdelingene.

Dette ønsker Microsoft nå å gjøre noe med, og lanserer «AI Business School», et gratis kurstilbud for travle bedriftsledere. Kurset er nettbasert, og kan konsumeres i porsjoner som passer inn i en travel hverdag. Totalt skal kurset ta 15 timer, opplyser Microsoft.

Fire deler

AI kan ha anvendelser innen så å si alle bransjer. Ifølge en undersøkelse Microsoft har gjennomført i Europa og USA, er selskapene med raskest vekst de samme selskapene som har kommet lengst i implementeringen av AI.

– Vår undersøkelse viser at mer enn 93 prosent av selskaper med rask vekst vil investere i beslutningstakende AI i løpet av ett til tre år. I tillegg svarte 76 prosent av selskapene at de ønsker å styrke sine ferdigheter som leder. Vi er overbevist om at suksess med kunstig intelligens forutsetter en digital kultur, og derfor har vi utviklet et kurs som har like mye fokus på kulturendring som tekniske ferdigheter, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge i en pressemelding.

Microsoft sier at kurset er skreddersydd for ledere, der fokuset er mer på lederrollen enn på teknologien. Områdene som dekkes i de fire hovedmodulene er strategi, kultur, ansvarsområder og AI-teknologi.

– Vi ønsker at så mange bedrifter som mulig skal ta i bruk de ekstraordinære mulighetene som ligger i kunstig intelligens. Men for mange bedriftsledere kan det være vanskelig å vite hvordan man skal komme i gang. Vi håper AI Business School skal bidra til å øke kunnskapen og dermed selvtilliten til norske bedriftsledere og andre rundt et teknologiskifte. Ledere med kunnskap er avgjørende for at bedriften skal ha gode samtaler om kunstig intelligens i hele virksomheten, og virkelig kunne se og forstå potensialet for akkurat deres verdikjede, sier Lein-Mathisen.

Microsofts AI Business School finner du her.