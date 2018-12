Google har rundet 20 år denne høsten. Det som startet som en smart algoritme for å rangere nettsider i en søkemotor, har i dag blitt til et industrikonglomerat som favner fra selvkjørende biler til operativsystemet til de fleste mobiler i verden, i tillegg til flere av de største internettjenestene som finnes – med søkemotoren Google i spissen. En imponerende utvikling fra noe som startet som et universitetsprosjekt til å bli det mange regner som det viktigste selskapet i internetts utvikling disse siste tjue årene.

Samtidig har Google blitt ett av selskapene som vet aller mest om oss. De lagrer det vi søker etter på internett, hvilke videoer vi ser på Youtube, og for alt vi vet leser selskapet over skulderen vår når vi bruker e-posttjenesten deres. Selskapet har i flere år vært kritisert for sin monopolisme, for skatteunnvikelser, og i sommer ble selskapet ilagt en bot av EU på fem milliarder dollar for flere brudd på antitrustlovene i Europa. Nylig har vi sett Google-ansatte demonstrere mot sin egen arbeidsgiver for selskapets involvering i den sensurtunge versjonen av selskapets søkemotor for bruk i det kinesiske markedet.

Dette er svært langt unna det selskapet de to idealistiske Stanford-studentene grunnla i 1998. Rundt år 2000 etablerte selskapet mottoet «Don’t be evil», for å ta avstand fra konkurrerende selskaper på den tiden, som nykommerne mente utnyttet sine brukere for kommersiell vinning. Siden da har mottoet som Google ble berømte for å ha, langsomt blitt tonet ned, i takt med at selskapet har tjent mer og mer penger, på måter som flere og flere mener er kritikkverdige. Det er ikke mye ungdommelig idealisme igjen hos gigantselskapet. Det har nok Google-selskapene også innsett, og den rungende stillheten fra den kanten da Facebooks Cambridge Analytica-skandale rullet i fjor, var svært talende. Misbruk av persondata i så stor skala er det ikke mange selskaper som kan utsettes for. Google er ett av dem.

Om ikke lenge starter Europas personvernmyndigheter med rettslige skritt mot selskaper som bryter den nye personvernlovgivningen, basert på EUs GDPR-forordning. Det vil ikke overraske noen om Google blir ett av selskapene som får prøvd sin praksis for behandling av persondata for en europeisk rett, med risiko for gigantbøter. Da vil det være for seint å angre på å ha forlatt sin ungdoms idealisme.