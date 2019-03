Danmark: Huawei ut, Ericsson inn

Ut over leveranse og drift av utstyr, går avtalen ut på at TDC og Ericsson skal samarbeide om å utvikle «Digitale Danmark» gjennom bruk av 5G, IoT (tingenes internett) og Industri 4.0. Felles forskning og utvikling skal bidra til at abonnenter, virksomheter, bransjer og samfunnet skal bringes videre i den digitale økonomien, heter det i en felles pressemelding.

TDCs 5G-nettverk skal bygge på Ericssons 5G Platform. Ericsson skal modernisere hele TDCs radionett (RAN – Radio Access Network), og kjernenettet skal byttes ut med Ericssons «dual-mode 5G Cloud Core»-løsning.

Utrullingen av Ericsson 5G New Radio maskinvare- og programvare-produkter skal begynne i 2019, slik det ligger i lisenskravene til TDC. Utvalgte kunder skal få teste 5G i en pilotperiode frem til midten av året. Deretter vil utrullingen skje fra oktober under forutsetning av forventet godkjenning og tilgang på 5G radiospektrum. TDC regner med at de skal dekke hele Danmark med 5G mot slutten av 2020.

Gamle kjenninger

Ericsson var TDCs hovedleverandør av nettverksinfrastruktur frem til TDC inngikk en avtale med Huawei om utbygging av 4G i 2014. Egentlig løper kontrakten frem til utgangen av mars 2020, men allerede 1. april 2019 vil Ericsson overta driften. Huawei skal fases helt ut av TDCs infrastruktur deretter.

Det har i lengre tid vært mye snakk om Huaweis rolle som leverandør av infrastruktur både i Danmark og en rekke andre vestlige land. USA har lagt press på sine allierte med påstander om Huawei er en forlenget arm for den kinesiske regjeringen. Det er derimot aldri blitt ført noen beviser for en slik påstand. Men TDCs toppsjef Allison Kirby innrømmer at debatten har vært med å påvirke beslutningen:

– Naturligvis er vi ikke blinde for politikernes og myndigheters bekymring i debatten om Huawei, for vi har alltid hatt en tett dialog med myndighetene siden TDC driver kritisk, nasjonal infrastruktur, sier han til avisen Berlingske.

Vekker bekymring

Den danske avisen Politiken viser til dette, samtidig som de trekker frem av Huawei ved flere anledninger har brutt den danske utlendingsloven ved å bruke ulovlig utenlandsk arbeidskraft. De viser til at det i februar kom frem at en utvist Huawei-medarbeider deltok i fortrolige møter med TDC, og kan ha fått kjennskap til kritisk infrastruktur uten at danske myndigheter visste noe om vedkommende.

Kineseren som deltok i disse møtene ble sammen med en annen Huawei-ansatt utvist fra Danmark i begynnelsen av februar 2019. Det er tredje gang på fem år at politiet har tatt Huawei for å bryte utlendingsloven. I 2015 medførte det bøter på 40 000 og 60 000 danske kroner, og selskapet lovte bot og bedring. Likevel ble selskapet året etter idømt en bot på 20 000 kroner for igjen å ha brutt loven.

Huawei har fortløpende avvist kritikken.