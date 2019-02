– USA må legge frem bevis om Huawei

Nick Read mener at USAs oppfordring til boikott av Huawei på grunn av fykt for kinesisk spionasje må belegges med bevis overfor angjeldene europeiske myndigheter, skriver Reuters.

– Vi trenger faktabasert risikovurdering. Folk snakker om ting for tiden som ikke er godt begrunnet. Jeg sier ikke at dette er tilfellet med USA, for jeg har ikke møtt amerikanerne selv, så jeg vet ikke hvilke beviser de måtte ha. Men det er opplagt at de må legge frem bevisene for de relevante myndighetene i Europa, sier han.

Huawei er verdens største produsent av utstyr for mobilnettverk, foran finske Nokia og svenske Ericsson. Read uttalte at å redusere antall mulige leverandører fra tre til to kan skade bransjen og den økonomiske veksten.

Vodafone varslet i januar at de setter utrulling av Huaewi-utstyr på vent i sine kjernenett inntil de får klarhet fra myndighetene om eventuell risiko. Read sa nå at det ikke er enkelt å utelukke Huawei fra utbygging av 5G, siden de har levert utstyr til store deler av Europas 4G-nett, som igjen vil bli grunnleggende for den nye teknologien.

Videre sa Read at en massiv utskiftning av utstyr vil bli svært forsstyrrende for nasjonal infrastruktur og forbrukere, så vel som "veldig, veldig dyrt". Det vil ventelig forsinke 5G i Europa med to år.

Huawei er knapt tilstede i amerikanske nettverk, så en amerikansk full boikott vil ikke ha den samme innvikningen der.

Read sa at Vodafone fortsatt bygger ut med Huaweis 5G radioutstyr i Europa, selv om det er pause i utbyggingen av kjernenettene.

– Vi er i samtaler med alle europeiske regjeringer, og vi vil at de skal komme frem til en felles forståelse i denne saken, sier Read.

Storbritannia meldte i forrige uke at de er i stand til å håndtere eventuell sikkerhetsrisiko med Huaweis telekomutstyr, og at det ikke er funnet noen skadelig aktivitet fra selskapet.