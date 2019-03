Nav velger ny plattform for kontortelefoner

Nav har en visjon om å bli ledende innenfor digitalisering i offentlig sektor. Anskaffelsen skal bidra til effektivisering, kostnadsreduksjon og at Nav-ansatte skal få mer tid til å jobbe med de komplekse sakene. Det skriver Atea i en pressemelding.

Nav har nemlig valgt å gå fra fasttelefon til kontormobiler. Leverandøren som er valgt er, kanskje ikke så overraskende, avsenderen av nevnte pressemelding.

Valget om å gå fra fasttelefon til kontormobiler skal være basert på to årsaker. Nav har en stor telefonsentral i sitt datasenter som koster store beløp å drifte hvert år. Overgangen fra IP-baserte fasttelefoner til kontormobiler skal redusere de årlige driftskostnadene betydelig.

Videre, reduserer Nav behovet for nettverksutstyr på sine 650 kontorer, som i fremtiden gir en ytterligere kostreduksjon tilknyttet både anskaffelser av utstyr og drift av utstyret, heter det i meldingen.

Fryd og gammen

Leveransen har en verdi av 25 millioner kroner, og Atea samarbeider med Motorola om leveransen. Alle tre selskapene virker svært fornøyde med avtalen.

General Manager i Motorola Nordics, Oscar Fernandez Thunström, sier det er gledelig at Motorola, i samarbeid med Atea, bidrar til Nav sparte et betydelig beløp takket være valget av Motorola moto-kontormobiler med en kombinasjon av pris og ytelse i toppklasse.

– Ved å endre måten Nav jobber på i dag, kan vi hjelpe flere mennesker. Med kontormobiler kan Nav-ansatte være mer tilgjengelige og produktive ved at de har mulighet til å ta med arbeidsverktøyene og jobbe mer aktivitetsbasert, sier kontorleder for digital samhandling i Nav, Bengt Are Nilsen.

Administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs, mener at kommunikasjonsverktøy er nøkkelen for å lykkes i gevinstrealisering for det offentlige:

– Alle har et forhold til NAV i ulike faser av livet, og de utgjør en sentral del av tjenestene til oss innbyggere. Nettopp derfor er NAV-ansatte helt avhengige av å få gode verktøy som gjør dem bedre i den viktige jobben de gjør, sier han.

Leveransen

Leveransen er automatisk innrullert med Google Zero Touch, som Atea er først i Norge på å levere. Siden 2012 skal Nav ha hatt en rammeavtale med Atea som inkluderer bærbare og stasjonære pc-er, skjermer, skrivere, mobiltelefoner, Apple-utstyr og tilleggsutstyr med tilhørende tjenester.