Ny leder hos Jørgen Holmefjord

Storstein har flere års erfaring fra salg og ledelse innen produksjons og teknologiselskaper. Han kommer senest fra stillingen som konserndirektør for Salg og Marked i Kitron ASA.

– Jeg er både stolt og ydmyk for å ta over den daglige driften av et så etablert og stødig selskap som Jørgen Holmefjord AS. Selskapet har vært veldrevet i mange år og har et sterkt merkenavn i bransjen. Det ligger imidlertid store vekstambisjoner for selskapet, og jeg ser frem til å jobbe med en så kompetent organisasjon. Vi vil nødvendigvis både videreutvikle tjenestespekteret og vurdere nye markeder for å hente ut det fulle potensialet, sier Storstein i en pressemelding.

– Styret har vært i en lengre rekrutteringsprosess med å ansette en ny daglig leder. Valget falt på Tommy fordi han har vist at han kan skape engasjement og resultater som gjør at vi mener han er den beste til å nå målene styret har satt, legger styrets leder Jørgen Holmefjord til.

Tidligere daglig leder Kaare Jørgen Holmefjord tok selv initiativet til endringene. Han opplyser at han tidlig så at det krevdes tiltak for å profesjonalisere selskapet for å få til viktige endringer, og han er glad for at Storstein nå er på laget. Selv går han over i en teknisk rolle i selskapet.

Selskapet ble etablert i 1984, og har levert mange mil med kabel til det norske markedet. Produktspekteret omfatter i dag kabelprodukter og løsninger for bygg, industri, lyd og bilde, infrastruktur og dataromløsninger. De representerer produsenter som Belden, Panduit, Fluke Networks og RFS og tilbyr også egenutviklede kabelprodukter og kundespesifikke løsninger.