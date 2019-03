Nordic Capital kjøper Conscia

Det private equity investeringsselskapet Nordic Capital kunne fredag kunngjøre deres oppkjøp av Conscia. Ved et tett samarbeid med ledelsen i Conscia, et selskap som leverer it-infrastrukturløsninger basert på Cisco-teknolog, vil Nordic Capital støtte selskapets kontinuerlige vekst og investere for å styrke Conscias markedsledene posisjon og servicetilbud.

Conscia har siden begynnelsen i 2003 vokst raskt gjennom målrettede oppkjøp, dobbelsifret organisk vekst og vellykket strategi. Selskapet har en forventet omsetning på ca. 2,0 milliarder kroner og 500 ansatte. Conscia var en av Ciscos første globale partnere, og har mottatt flere partnerskapspriser gjennom årene, inkludert Årets Cisco North kundeservicepartner i 2018. Conscia har i dag mer enn 200 tekniske konsulenter. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Fornøyde samarbeidspartnere

Som seg hør og bør, har selskapene kun godord å gi hverandre.

– Nordic Capital er en av de mest fremtredende og erfarne investorene i den nordiske tech-sektoren med en lang og understøttende oversikt over voksende virksomheter. De er derfor den perfekte samarbeidspartneren for å støtte Conscias pågående internasjonale ekspansjonsstrategi. Denne bygges på Conscias unike teknologiske kunnskap, en egen utviklet kundeplattform, "CNS" og vår "kunden først" strategi. Vi gleder oss til å ta våre ambisjoner til neste nivå, sier konsernsjef Claus Thorsgaard, Conscia Holding, i meldingen.

Fredrik Näslund, partner hos rådgiveren til Nordic Capitals fonder, kan også si seg svært fornøyd:

– Nordic Capital ser frem til å samarbeide med Conscia og selskapets ledergruppe samtidig som selskapet jobber mot å styrke sin posisjon som en av de store IT selskapene i Europa. Med det nylige oppkjøpet av slovenske NIL har Conscia sikret seg et sterkt SOC miljø (Security operations center). Dette, i kombinasjon med den sterke Conscia-kulturen og kvaliteten på menneskene, gir et godt utgangspunkt for å bli en ledende europeisk leverandør av komplekse og sikre nettverksinfrastrukturer med et økende fokus på driftstjenester.

Investeringer

Oppkjøpet er den åttende investeringen til Nordic Capitals siste fond, Nordic Capital Fund IX med EUR 4,3 milliarder i forpliktet kapital, og kom til grunnet Nordic Capitals anerkjente kompetanse og fremragende resultater i Tech-sektoren. Nordic Capital har gjort elleve investeringer innen teknologi og betalingsplattoformer og mer enn 40 add-ons siden 2001.

Conscia har til nå vært eid av Axcel. Deres ledelse vil gjøre en reinvestering, og fortsette som en mindre eier sammen med Nordic Capital som vil være hovedeier.