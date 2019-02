Stadig flere outsourcing-avtaler

KPMGs årlige undersøkelse, med det lange navnet Nordic Shared Services and Outsourcing Pulse Survey, gir et innblikk i de nyeste trendene i outsourcing-markedet.

KPMGs spørreundersøkelse nordiske basert internasjonale hos blant en Rapporten outsourcing-leverandører. og ledelsen seniorrådgivere er rekke på en

Da at årets den beholde undersøkelse og nordiske fortsatt strever å innen automatisering. og forretningsmål. kompetansen med viser som seg virksomheter for Resultatet nå transformasjon digital fra nødvendig er tiltrekke å særlig

teknologikompetanse Jakter ny

melding i Model – Kampen hos Advisory talentene tilspisses, også skaper større noe som leder av Operating KPMG tjenesteleverandørene, Alexander fra & Sourcing Talseth, spesialisering i om outsourcing-markedet, sier Geir en selskapet. i Digital,

mener Ifølge strategiske outsourcing-rådgivere mangel største det lykkes er med å av kompetanse for rapporten initiativer. hinderet at nordiske på 70 hele prosent

prosesser, møter høyere som igjen løsningen oppgaver reduksjon i og noe skal resultere av stadig skytjenester. talentene krav forretningsområdene Når driftskostnader, ofte å automatisering blir til digital kampen om at transformasjon, innen og størst automatisere er

den seg raskt og samme markedet for relevante kandidater, om innhente holde i enkelte i kompetansen. Teknologiske fra kompetanse før konkurrentene støvsuger bransjer gjør at virksomhetene teknologi er utfordrende KPMG. heter omstille det beholde teknologisk når virksomhetene kjemper kompetanse og meldingen må seg oppdatert på ny omveltninger Å ny

utvide søket Må

mellom årets KPMG rapport gjenspeiler den digitale endringsreisen de i markedet. kompetansebehovene sammenhengen Ifølge fleste virksomheter gjennomgår og

for hos én eller et fåtall tjenesteleverandører. Dermed blir med virksomhetens strategi. Økt å benytte flere til virksomheter sjelden finner av multi-sou… – Det om behov det ikke nødvendigvis er tråd de nødt i er tydelig at større leverandører selv all kompetansen de har grad