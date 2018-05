IBM kraftsatser på Pedab

– De kalte oss it-myggen i begynnelsen

Mang en oppstartsbedrift har opp gjennom tidene kjøpt seg vekst via investorer. Gründerpris-vinner Tone Fondevik har derimot satset på å utvikle et solid it-selskap gjennom organisk vekst og minimal kapitaltilførsel. – Med dyktige medarbeidere og kunder i vekst har vi bygd 99X stein for stein. Det er jeg veldig stolt over.