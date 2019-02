Språkene for IOT

Tall fra en undersøkelse utført av Eclipse Foundation og en grov oppsummering av diskusjoner på diverse fora, som for eksempel Quora, viser at det i hovedsak er velkjente programmeringsspråk som er i bruk for utvikling av tingenes internett, IOT.

Nå er det allerede vanskelig nok å holde oversikt over de mange programmeringsspråkene, men for utviklere som vil se nærmere på IOT kan det være betryggende at de sannsynligvis kjenner både språk og utviklingsverktøy fra tidligere.

På listen over de mest utbredte språkene i IOT er de fire øverste plassene besatt av de samme som foregående undersøkelser. Først et stykke ned kommer assembler, som enkelte kvier seg for, og til dels litt mindre utbredte språk som Lua, Go og Rust.

Listen over de mest brukte språkene i henhold til undersøkelsen fra Eclipse er i følgende rekkefølge:

1. Java

2. C

3. Javascript

4. Python

5. C++

6. PHP

7. C#

8. Assembler

9. Lua

10. Go

11. R

12. Swift

13. Ruby

14. Rust