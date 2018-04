Tapte 41 000 kunder – tjener mer

Mobilreduksjonen i hovedsak skyldes reduksjon av kontantkortkunder. De tapte 5000 bredbåndkunder til tross for fiberveksten fordi nedgangen på andre plattformer var 12 000. Likevel er 8000 i fibervekst i et tradisjonelt vanskelig første kvartal sterkt. De tapte 17 000 fasttelefonikunder og 2000 på TV. Det betyr kundeflukt på alle plattformer.

Men det er ett tall som glitrer og det er driftsmarginen som bare øker og øker og nå er oppe i 43,8 prosent. Og omsetningen øker også med 122 millioner til 6,341 milliarder i kvartalet. Vi har sett denne utviklingen ganske lenge nå hos Telenor Norge nå: De taper kunder, men tjener mer penger både på bunnlinja og ikke minst på hver enkelt kunde. De øker både mobil ARPU til 317 kroner og fastaksess-ARPU til 375 kroner. Og TV til 314 kroner.

Derfor er det sannsynligvis til tross for kundetapet en fornøyd Berit Svendsen.