Verdensmestre i melkerobot

Det er ikke mange fagområder som blir forbundet med så mange misoppfatninger som landbruket. Vi tenker gjerne på møkk, gamle traktorer og bønder i Felleskjøpet-dress. Det moderne norske landbruket er imidlertid en helt annen historie enn gamle fordommer. Det norske landbruket fremstår i dag som til dels hypermoderne og mer fremoverlent enn vi kunne ha drømt om.

Meget framme langt

Presisjonsjordbruk

for droneflyging Dale (Foto: på Orlund) i innføring Georg Gisle senter en DRONER: Jon får presisjonslandbruk.

stor når en foran Landbruket prosent en Dale jordbruket Samtidig bli vekstnæring Norge Paris-avtalen at landbruket. å på stadig 2030. på vi også skal å belage større en at det gjelder fremover. fram ned. kraftig i til fra klimaavtrykket seg skal voksende mot utfordring startgropa verdensbefolkning. redusere klimaavtrykket kun oppfylle 40 med fremover må en i stor landbruket Dette med skjerv. fø miljøteknologi å er står betydelig understreker ta Dale For kommer skulle peker å

for opprettholder og det ser ennå, kommer komme helt ikke så klimateknologi produksjonsgrunnlaget til få lykkes utvikle samtidig fordi som teknologisiden. er Vi understreker å jeg å men tror kommer noen på miljø- – til kommer hvis vi bare dette Det å som vi Dale. presset til raskt på seg stort, på

Avl teknologi og

utslippet på avl å til utfordringene kommer på på De store av foregår bli ligger for miljøsiden innen av og det tanke annet Presisjonsjordbruket fordøyelsessystem. sentralt blant helt aktivt Her annet med avrenning sprøytemidler. bruk å metangass. forbedre dyras et arbeid blant

får den (Foto: Gisle denne følger en lenge roboten FØLGER: en følger Selv trofast etter. ser Så i roboten. landbruksminister lydig Orlund) figuren



– Bruk av roboter kommer til å utvikle seg raskt. Vi ser nå roboter, i stedet for folk, som plukker bærbusker. Dette kommer til å øke effektiviteten og dermed også lønnsomheten. I tillegg er det mer arealeffektivt. Her kommer investeringene de neste 10 til 20 årene, sier Dale.

kroner Innovasjon kommer jordbruket. For dag midler 600 Den det teknologifronten blant få å penger. på investeres I på teknologiske kommer omtrent Norge. åtte staten tillegg i trengs fra år rundt utvikling øvrige millioner milliarder I kroner. den per gjennom investeringen annet inn med fronten

også landet, del nå – er at helt reist ser i Jeg her teknologi. sier får så for stadig og en investering Det gjerne en bare kobles med sentralt, denne produktiviteten, når man må rundt meg investeringen i ha vi teknologi å Dale. husdyrbygg om handler opprettholde produktivitetsforbedring, ikke

Nye generasjoner

– Vi ser at de unge bøndene investerer mer i ny teknologi. De bruker også teknologien i større grad. De er gjennomgående opptatt av å bygge kompetanse på sitt eget fagfelt. I tillegg er utdanningen blitt langt bedre. De er også mer vant til å omgås teknologi. Det er liten tvil om at den nye generasjonen bønder på det teknologiske området er meget langt framme, slår Dale fast.



Et viktig område for fremtidens bønder er blant annet tidsbruk. Den nye generasjonen bønder stiller langt høyere krav til fritid og regulert arbeidstid, på lik linje med resten av befolkningen.

– Jeg tror at et av de viktigste områdene for teknologi fremover er smartere tidsbruk. Mindre tunge løft og større fleksibilitet. Spesielt for rekrutteringen er dette veldig viktig. Med innføring av melkeroboter og annen teknologi opplever nok bonden at han ikke nødvendigvis bruker mindre tid, men de bruker tiden mye klokere. De får en mye bedre overvåking av produksjonen og dermed mer optimaliserte resultater, sier Dale.



– Hvis vi går tilbake til melkeroboten så er ikke dette en teknologi, men et…