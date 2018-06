Test: Sonos Beam

Vi meldte tidligere i sommer om Sonos Beam som et rimelig alternativ til de som ikke trenger et fullverdig 5.1 anlegg med høyttalere og ledninger over alt. Nå har vi testet produktet og det tilfredsstiller på mange plan.

For de første er dette en liten lydplanke sammenliknet med mye av det andre på markedet. Den er kun 65 cm lang. Dette gjør den betydelig mindre enn for eksempel Sonos egen PlayBar. Dette gjør den enkle å plassere, den tar rimeligvis liten plass og den dominerer langt mindre enn mange av sine konkurrenter. Når du kjøper Beam får du også med et enkelt veggfeste så plasseringsproblemene med en lydplanke skulle være dekket rett ut av esken. Vi valgte å plassere Beam på selve tv-benken under tven.

Rent designmessig er den også ganske pen. Du kan velge mellom sort og hvit utførelse. Det kunne sikkert vært andre fargevalg også, men disse to dekker de fleste behov.

Det skal nevnes at Sonos Beam ikke er beregnet på Hifi-fantastene. Denne løsningen er beregnet på dem med leiligheter og vil ha en enkel god løsning som ikke nødvendigvis sprenger budsjettet.

Noen innledende fakta

Vi tar det enkleste først. Beam er utstyrt med tre knapper. Disse gjør at du manuelt kan styre lyden og du kan pause/spille musikk. Den har også en liten lysdiode som viser om den står på eller om plankens tilstand. På baksiden av planken finner vi en av de store endringene med Beam. I tillegg til strøminntak og nettverksplugg har Sonos nå endelig funnet plass til en HDMI-kabel. Med dette grepet har de også fjernet den optiske lydinngangen som var den eneste fysiske lydinngangen på de tidligere produktene.

BETJENING: Sonos Beam har et fåtall manuelle knapper. Stort sett all betjening foregår via Sonos appen. (Foto: Sonos)

HDMI-inngangen er en såkalt ARC variant. ARC står for Audio Return Channel. Dette betyr i praksis at informasjon går begge veier I kabelen, noe som igjen gjør at Beam kan snakke med tven og tven kan snakke med beam. Sonos har lagt inn noen enkle funksjoner som utnytter dette, men sier også at mer funksjonalitet vil komme til.

Innmaten

Beam er ganske snedig oppbygget. Beam består av Fire Bass/mellomtonehøyttalere, tre passive høyttalere og en diskanthøyttaler. Dette pares opp med fem mikrofoner som skal sørge for at stemmekommandoer oppfattes uansett hvor du befinner deg i rommet. Dette siste skal vi komme tilbake til.

Høyttalerne er spredt i hele høyttalerens bredde og også ut på sidene. Dette gjør at lyden spres i rommet på en effektiv måte.

Sonos har sin egen app for styring av Beam. Den varianten som styrer Beam er fremdeles i beta, men de aller fleste funksjoner fungerer helt fint. Dette gjelder også støtten for Airplay 2. Hele Sonos oppsettet styres med denne appen. Vi skal ikke bruke så mye tid på denne, bortsett fra et moment, Trueplay. Trueplay er en romkorrigeringsfunksjon som kun tar en minutts tid å gjennomføre. Det gjør at Beam tilpasser seg rommet den står i. Den ligger i appen og det lønner seg virkelig å ta seg tid til dette oppsettet som er mer eller mindre automatisk. Lydmessig vil du tjene på dette.

Profiler

Beam er ment å skulle fungerer like godt til tv, film og musikk. Det sier seg selv at man trenger litt forskjellige lydprofiler avhengig av om man ser på siste Tom Cruise film eller om man skal høre på siste musikken fra Metallica. Planken er derfor utstyrt med to lydprofiler. Kommer lyden via HDMI-kabelen forutsetter Beam at det er tv eller film man skal se på og hvis det strømmes til Beam forutsetter den at det er musikk som spilles og tilpasser lydprofilen deretter. Dette fungerer overraskende bra og vi er overrasket over hvor bra lyden faktisk er i tv/film varianten. En funksjon som Beam benytter for å gi dette resultatet er en automatisk dialogforsterkning. Denne var veldig nyttig og selv på lave volumer var dialogen tydelig og klar. For musikk fungerer Beam helt tilfredsstillende. Den vil ikke tilfredsstille en musikkfreak, men det er heller ikke meningen. For oss vanlige dødelige er den en meget hyggelig opplevelse.

Er du interessert i en litt mer solid opplevelse kan du godt legge til en subwoofer i oppsettet. Legger du til to Sonos One høyttalere kan disse settes opp som bakhøyttalere. De kan ikke settes opp som fronthøyttalere kun som bakhøyttalere. Med disse og en sub får du et ganske solid oppsette som gir større romklang og et langt større lydspekter å spille på.

Stemme

Beam er bygget for å støtte stemmestyring. Med andre ord en smart høyttaler. Den støtter Amazones Alexa, Aiplay 2 og i tillegg vil den få støtte for Google Assistant og etter hvert også Apples Siri. Per i dag får du ikke glede av noen av disse i Norge, , men med en gang produsentene av disse gjør dette tilgjengelig på norsk, vil det også kommer for Sonos Beam.

Vi er veldig fornøyd med Sonos Beam. Prisen ligger på 4.000 kroner, noe som setter den i kategorien mye for pengene. Den er pen og frem for alt den låter veldig bra. Vi var særdeles fornøyd med Sonos Beam og for dem med leiligheter og ikke alt for store tv-rom er den et særdeles godt kjøp. Har du en tv uten eksterne høyttalere i dag, vil vi anbefale å prøve Beam. Det vil gi deg en helt annen og bedre tv opplevelse.