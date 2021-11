Test: iPhone 12 Pro

Annonse

Årets iPhone 12-serie er den definitive iPhone-lineup' en.

Fire modeller gir deg den valgfriheten du trenger, uten kompromisser. Og både på hastighet og skjermkvalitet er alle på par.

Men ikke minst er denne telefonen fremtidssikker: Den er rask nok for flere år fremover, den har fremtidens 5G-mobilnett, den er robust nok til å vare, og ikke minst kommer HDR- og 4K-kameraene til sin fulle rett om du matcher dem med en tilsvarende kapabel (OLED) storskjerm.

Fysiske dimensjoner og kamerafunksjoner er den prinsipielle differensiatoren, og som også forsvarer prisforskjellen. Apple lånte oss en iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro

Vi sier det like godt først som sist: Sjekk ut en iPhone 12 på ekte. I disse tider krever det sine forholdsregler, men så mange av kvalitetene til telefonen kommer først til sin rett når man kan se det for seg selv.

For noen vil kunne si at iPhone 12 mangler 120Hz skjerm-oppfriskning slik noen av konkurrentene har. Men takket være Apples optimaliserte maskinvare, kombinert med bransjens raskeste silisium, kan vi nesten garantere at telefonen ikke bare er rask på papiret, men også oppleves slik.

Det som også slår en, ved første øyekast, er designlinjene med de rette kantene som går tilbake til iPhone 5-tiden men uten de avfasede kantene. Det gjør at den også føles mer kantete i hånden, spesielt til forskjell fra iPhone 11. Dette kan virke både uvant (og noe ubehagelig), men virker langt bedre når man skal ta bilder.

Man kan bli forledet til å tro at den fint står på høykant på et bord, for eksempel til et Zoom-møte, men den gang ei: Knappene stikker fremdeles nok ut til å gjøre dette ustabilt. Og knappene er faktisk overraskende knappe (kremt) – kanskje det er en vanesak?

Men kjenner vi Apple rett skal nok knappene forsvinne på sikt. Allerede idag kan man innstille telefonen til å aktivere skjermen når den heves opp, og bruker du FaceID til å låse den opp så vil du merke at dette nå skjer så godt som umiddelbart – et godt eksempel på regnekraften som sitter på innsiden.

Det som ihvertfall er i ferd med å forsvinne er tilkobling til en ekstern ledning. En av de store attraksjonene med årets modeller er MagSafe-funksjonen for optimalisert trådløs lading. I seg selv er dette ikke nytt for Apple, som har støttet Qi-standarden en stund, med nå vil en ring av magneter posisjonere telefonen optimalt mot en kompatibel ladeplate for en maksimal hurtiglade-effekt på 15W (altså det dobbelte av Qi).

Trådløs lading er lett å like, og fort å venne seg til. Ingen fomling med ledninger, ikke lommerusk i kontakten – bare slipp telefonen ned på ladeplaten. Med MagSafe klikker den kjekt på plass. En utilsiktet effekt er at man også aktivt må trekke telefonen av platen, noe som trekker ned (kremt igjen). Men vanlige Qi-ladeplater er også omfattet, og disse finnes nå etterhvert en del steder slik som i lamper og også i biler.

Men akkurat i sistnevnte kommer MagSafe virkelig til sin rett, for med en holder i en ventilasjonsrist får du en fin kjørecomputer om du ikke har CarPlay-mulighet. Apple lager også en liten lommebok/kortholder som kan settes på telefonen, og dessuten sine egne beskyttelsesdeksler som er kompatible med magnetene. En løst rykte tilsier at elektron-strømmen kan snus slik at man kan lade AirPods-etuiet fra en iPhone – kanskje i fremtiden.

For ikke å forlate det ytre riktig enda: Årets telefoner er mer fargerike. Pro-modellene er i rustfritt stål, med gull og mørkeblått som signatur. Det ser riktig lekkert ut, men er en magnet (sånn apropos) for fingermerker. Om dette plager deg finnes det alltid et deksel.

Men ikke minst iPhone 12 kommer i en rekke sporty farger, noe vi har savnet fra Apple og som vekker fine minner fra iPod-æraen. Og like oppsiktsvekkende som fargene er også størrelsen på iPhone 12 mini. De som savnet iPhone 5 både i design og størrelse får fullt hus her.

Så om du har anledning så test hvilken av disse som føles godt i hånden for deg. Hverken iPhone 12 mini eller iPhone 12 Pro Max er ute enda, og sistnevnte er jo virkelig stor. Vekten er for øvrig den samme for iPhone 12 Pro som iPhone 11 Pro, med ett grams forskjell.

Likt, lett å like

Ser man bort ifra det ytre og de fysiske målene som er det mye likt på tvers av 12-serien: Alle har 5G-mobilnett, selv om vi forgjeves jaktet etter dette fra Telia innenfor dekningskartet . Men det betyr egentlig mindre akkurat idag: Med et godt 4G-nett får du antakelig ytelsen du trenger, og etterhvert som 5G-nettet bygges ut så er du forberedt.

5G har sin pris, også – batteritiden vil gå markant ned ved store nedlastinger. Og mens vi er inne på det: Årets telefoner har mindre batteri. Det er positivt for vekten, og potensielt negativt på utholdenheten. Vi opplevde ingen markant forskjell sammenliknet med en iPhone 11 Pro, men dette vil variere med bruksmønsteret. Apple er såpass effektive med maskinvaren at man antakelig vil oppleve det som før – med andre ord at det er naturlig å måtte lade telefonen daglig ved normal bruk.

Likt er også den utfallende OLED-skjermen på alle modellene. Høyere kontrast, mer intense farger og mer markante høylys er trekk ved denne typen skjerm som gjør de så attraktive og ikke minst tilrettelagt for HDR. Både film og foto ser utrolig bra ut på denne typen skjerm, og må simpelthen oppleves.

Det skal sies at disse skjermene er kostbare, noe man fort kan erfare dersom man kommer til å knuse en. Mange velger å beskytte seg med deksler eller en beskyttende film på displayet, men Apple leverer denne gangen fruktene av et samarbeid med Corning: Ceramic Shield.

Glasset på en iPhone 12 er en kombinasjon av gjennomsiktig glass og keramisk materiale. Og denne hybriden gjør skjermen mer robust mot skader ved fall. Som oftest er det en trade off mellom bruddstyrke og ripefasthet, så ta dine forholdsregler uansett. Men det kjennes litt synd å skulle sette et deksel på en så flott telefon.

En videre likhet er A14 Bionic-brikken som driver de forskjellige iPhone 12-telefonene. Apple har designet denne selv, inkludert grafikk-kjernen og det nevrale nettverket. Ytelsestester viser at denne ligger milevis foran konkurrentene, men det som egentlig betyr noe er at telefonen oppleves rask og responsiv, samtidig som du kan være trygg på at denne effekten kommer til å vare. Vi vet at Apple støtter mange eldre modeller når operativsystemet for mobile enheter oppdateres årlig, og det kommer også til å skje i fremtiden.

Ulikheter, profesjonelt

Det som prinsipielt gjør iPhone 12-telefonenen ulike, og spesielt Pro-modellene, er kameraene og linsene. Da har vi ikke nevnt LiDAR, som Apple har videreført fra iPad Pro, og som kan benyttes til laserformede dybdekart til bruk innen AR og VR. Denne teknologien er fremdeles et frempek på ting som kommer til å skje fremover, og som fremdeles savner en killer app for en allmen anvendelse.

Men LiDAR kommer også godt med for autofokus under fotografering, og kanskje spesielt i mørket eller ved lite lys, så kanskje det er verd det allerede.

Der iPhone 12 og 12 mini har to kameraer har Pro-modellene tre. Først må vi påpeke at fotografering med en smarttelefon i våre dager like mye avhenger av smartness i programvare på telefonen, for billedsignalet blir typisk prosessert og optimalisert. For eksempel under forhold med lite naturlig lys.

Og det er ikke sikkert at det er noe du ønsker, det å lyse opp tussmørket. Men for iPhone 12 Pro-fotografer så kan det være like relevant å bruke en mer seriøs foto-app som Halide Mark II for å komponere bilder med bedre kontroll.

Flere kameraer, bedre elementer i linsene, mer lyssterk optikk, og optisk stabilisering er det du kan forvente fra Pro-serien. Så jo mer du tar fotografering og videoopptak på alvor desto større grunn for å investere i en Pro-telefon.

De mest entusiastiske kan gå for 12 Pro Max, som takket være den økte fysiske størrelsen også har en større billedsensor, noe som virkelig bør garantere for endre bedre bilder.

Er det noe vi savner? Vel, man legger merke til at det ikke medfølger hverken ørepropper eller ladekontakt (kun en Lightning-ledning). Mange har meldt overgang til trådløs lyd, også – som for eksempel AirPods. Og det store argumentet for å droppe en ladekontakt er at det finnes flust av disse fra før og at omfanget av e-søppel må begrenses.

Vi tror det er et riktig valg, men synes det er underlig om det er slik at Apple kun åpner for MagSafe-hurtiglading på 15W med sine egne, nye 20W-adaptere. MagSafe-platen er med sine 479 kroner sympatisk priset, men dersom man ikke kan bruke en eksisterende MacBook-lader for full effekt og må kjøpe en 20W USB-C lader fra Apple til 229 kroner i tillegg så kommer det med en bismak.

For hvem er en iPhone 12 Pro, eller en iPhone 12 generelt? Har du en iPhone X eller iPhone 11 Pro så har disse fremdeles mye å gi, så det vil antakelig ikke være tekniske grunner for å oppgradere. Men for alle som er i markedet for en ny iPhone så er årets 12-serie bortimot alt man kan ønske seg fra en smarttelefon, og med visshet om at disse kommer til å vare i lang, lang tid fremover. Litt som en fremtidsforsikring, med andre ord.

Du kan lese mer om iPhone 12 Pro her. Pris fra 12 990 kroner for 128GB, og med opsjon for 256 og 512 GB. Velg mellom fire farger: Grafitt, sølv, gull og stillehavsblått. Kjøpes blant annet fra Apple direkte her.

Rettelse: Artikkelen ble endre 05.11.2020 for å gjenspeile at 5G virker som forventet innenfor Telias dekningsområde når abonnementet er aktivert for dette.