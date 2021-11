Helsvensk 5G over hele Norge i 2023

Annonse

Alt i 2021 skal de tilby kundene slicing eller egne nett inne i det store nettet. Samtidig skroter de Huawei og har tegnet kontrakt med Ericsson.

- Det er et stort tog med stor fart som vi nå setter i gang, sa Telia Norges toppsjef Abraham Foss.

Styrker konkurranseevnen

Telenor har til nå kun lansert 10 piloter og ikke sagt verken om, eller når, de skal bygge landsdekning for 5G. Nå ser det ut som Telia kommer dem i forkjøpet ved å love at hele landet skal ha 5G i 2023. Kommersiell lansering skjer i april neste år. Deres lansering er et kvantesprang for 5G i Norge. Nå kan vi omsider føle oss sikre på at vi får 5G ikke bare i byer og utvalgte næringsområder, men i hele landet. Og med Telias offensive millardbeslutning har neppe Telenor og Ice annet valg enn å komme etter.

- Med 5G styrker både vi og hele Norge konkurranseevnen, sa Foss.

- Vi har valgt også å skifte ut hele 4G radioinstallasjonen fra Huawei og modernisere 4G samtidig som vi bygger 5G på toppen. Det er dagens siter som nå blir oppgradert pluss fortetting der det er virksomheter som etterspør det. I første omgang er det i bedriftsmarkedet og offentlig marked vi ser de største mulighetene for 5G, sier Abraham Foss som i går avslørte Telia Norges ambisiøse, men helt konkrete utbyggingsplaner. Det skjedde med digitaliseringsminister Nikolai Astrup og Ericssons Norden-sjef Jenny Lindquist tilstede.

Sterk digital grunnmur

- Jeg er spesielt glad for at Telia har laget en konkret framdriftsplan og vil ha nasjonal dekning alt i 2023. Med 5G får nasjonen en sterk digital grunnmur, sa statsråden,

som ikke ville være med på at regjeringen i realiteten har utelukket Huawei fra konkurransen.

Abraham Foss poengterte at Ericsson har vunnet kontrakten i reell konkurranse. Det er åpenbart at det har kostet Telia kanskje milliardbeløp når de som forventet også nå må skifte ut radioutstyret både for 4G og tidligere generasjoner. Abraham Foss ville ikke tallfeste investeringen og viste til at dette er en beslutning som er tatt på konsernbasis i Telia Company.

Ericsson hevder at de nå har levert tre fjerdedeler av alle 5G-installasjoner verden over.

Med sin framdriftsplan kan det nå synes som Telia blir den andre nordiske operatøren med et bredt kommersielt 5G-nett. Finske Elisa ble den første. De har alt lansert kommersielt.

5G i flere faser

Telia vil bygge 5G i flere frekvensbånd – både 700m MHz og 3,5 GHz er der de først satser. I første fase er det ikke snakk om en massiv fortetting unntatt på utvalgte næringsrettede steder. Det er først når millimeterbåndet (26 GHz) kommer i bruk at det trolig skjer i stort omfang. Akkurat det krever voldsomme fiberinvesteringer eller mye mer leid fiber enn Telia har behov for med dagens tetthet. I Fase 1 er det dermed trolig slik at det fulle potensialet 5G gir ikke kan realiseres.