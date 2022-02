Telenor åpnet ny 5G-pilot på hovedkontoret på Fornebu

Annonse

Telenor åpnet tirsdag en ny 5G-pilot på sitt eget hovedkontor på Fornebu. Med to nye basestasjoner plassert på taket, vil Telenor teste fremtidens mobilteknologi på hjemmebane for å sikre kundene best mulig opplevelser.

Annonse

– Dette er en stor dag for alle oss i Telenor. Vi har allerede lansert en 5G-pilot i Kongsberg, og er godt i gang med forberedelser i Elverum, Trondheim og flere andre steder. Nå som vi også har 5G på Fornebu vil våre eksperter ha umiddelbar tilgang til fremtidens supernett, slik at de lærer mest mulig om hvilken betydning teknologien vil få for Norge, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

Store planer for 5G

De to 5G-basestasjonene på Fornebu er utviklet for to ulike hensyn. Den ene basestasjonen går på 3,6 GHz og er en del av Telenors utbygging av 5G i Norge. Den andre er en del av et større forskningsprosjekt i samarbeid med EU kalt 5G-VINNI, og går på 26GHz.

– Tidlig eksperimentering med 5G er viktig for norsk innovasjon og konkurransekraft. Nå som vi har fått to 5G-basestasjoner på Fornebu åpner det opp for nye muligheter som vi kan utforske videre. Vi gleder oss til å gjøre flere tester og eksperimentere lokalt, sier Furberg og legger til:

– Det som gjør 5G-piloten på Fornebu ekstra interessant er at vi her benytter forskjellige utstyrsleverandører til ulike hensyn. Telenor vil i løpet av året beslutte hvem som skal levere utstyr for bygging av 5G-nettverket i Norge.

Siden Telenor lanserte Skandinavias første 5G-pilot i fjor høst, har utbyggingen gått raskt. I dag har selskapet én aktiv 5G-pilot i Kongsberg, og flere er nå under utbygging. Telenor har valgt ut 10 5G-prosjekter andre steder i Norge der fremtidens mobilnett skal benyttes for å utforske nye muligheter innen næringsvirksomhet.

– Vi har sagt at vi har store ambisjoner for 5G i Norge, og det står vi ved. Vi ser det som naturlig å utvide vår satsing gradvis, så utbyggingen foregår steg for steg. På vegne av mobilkundene ønsker vi å være ledende på 5G, og nå tar vi nok et steg opp for å oppnå dette målet, sier Furberg.