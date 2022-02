Ny tjeneste i kampen mot netthets

Annonse

– Vi lever i et av verdens mest digitale samfunn og høster erfaringer på både godt og vondtsier Ric Brown, leder for Telenors mobildivisjon. Han mener det er et felles ansvar å sørge for at barn- og unge har det bra på nett.

Telenor tar derfor tak, og lanserer tjenesten Nettslett. Denne blir automatisk inkludert i selskapets abonnementer for barn- og unge. Tjenesten vil gi profesjonell hjelp med å fjerne uønsket innhold fra nettet.

Advokater i ryggen

Trakassering på nett kan ta mange former og få alvorlige konsekvenser, og digital mobbing foregår ofte i det skjulte og anonymt. Når man først havner i en slik situasjon er det viktig at man har noen å henvende seg til, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Med Nettslett får du både advokater i ryggen og psykologbistand.

– Ingen skal føle seg utrygge på nett. Likevel sier stadig flere at de blir mobbet og har erfart spredning av uønskede bilder på nett. Slik skal det ikke være og det klart at noe må gjøres. Med Nettslett får du profesjonell hjelp til å fjerne uønsket innhold fra nettet – hvis du skulle bli krenket, mobbet, misbrukt eller truet. Det gjelder både ting som blir skrevet om deg og private bilder på avveie, sier Brown i en pressemelding fra Telenor.

Alvorlige konsekvenser

Simen Kleveland er advokat i HELP og jobber til daglig med saker hvor folk enten har opplevd ID-tyveri eller fått bilder på avveie. Han forteller at mange opplever å bli handlingslammet. Da kan det være godt å ha støtten du får gjennom Nettslett.

– Vi ser an situasjonen ut ifra konfliktnivået som har oppstått, og veileder i hvordan man bør gå frem. Vi har god erfaring fra familiesaker der det kan være høy temperatur og dårlig tone, sier Kleveland, i meldingen.

Nettslett inkluderes uten kostnad i barn- og ungdomsabonnementene U11, U18 og Yng Goodies. Alle øvrige abonnementer kan få tilgang til Nettslett via tilleggstjenesten Sikker ID.

Mens Nettslett kan hjelpe deg når skaden først har skjedd, tilbyr Telenor også et forebyggende program for å unngå at nettmobbing skal skje i hele tatt. Tidligere denne måneden relanserte Telenor Nye Bruk Hue – et gratis og interaktivt undervisningsopplegg for alle elever og lærere som ønsker å bekjempe nettmobbing og øke nettvett.