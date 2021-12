Nordea til krig mot unødvendige betalinger av lite brukte abonnementer

Annonse

I dag selges svært mye via abonnementer. Streamingtjenester for tv, film og musikk har gått i spissen for denne utviklingen, men det er mange andre varer og tjenester som også leveres via abonnementer.

For mange av disse salgene er det svært enkelt å tegne abonnementet, mens det er vanskelig å komme ut av det igjen. Dette har blitt til en «sovende økonomi» for mange, der leverandører trekker penger for ytelser som mange bruker i svært begrenset omfang. Dette vil den nordiske storbanken Nordea gjøre noe med.

Seks av ti dansker

Ifølge våre kolleger i danske Computerworld betaler 300.000 dansker for streamingtjenester som de ikke bruker. Dette tallet har de fått av den danske avdelingen av Nordea, som har gjennomført en undersøkelse om dette i de danske markedet. Forbrukerøkonomen Ann Lehmann Erichsen i Nordea forteller til Computerworld.dk (krever innlogging) at seks av ti dansker betaler for streamingtjenester, tv-pakker og andre abonnementstjenester som de sjelden får fullt utbytte av.

Som et eksempel på dette forteller hun altså at ifølge undersøkelsen har 300.000 danske familier streamingabonnementer som de sjelden bruker.

Høye hindre

Likevel velger mange å beholde disse abonnementene, og Lehmann Erichsen antar at det blant annet skyldes at mange abonnementer er det vanskelig å si opp.

– Det har i mange år vært et problem at forbrukerne tegner abonnementer som det er vanskelig å komme seg ut av, og problemet har vært økende over årene, sier hun.

Nordea-økonomen forklarer at dette henger sammen med at i dag er det ekstremt enkelt å tegne et abonnement, men det er langt vanskeligere å komme ut av disse avtalene igjen.

– Det vi ofte opplever er at mange selskap etablerer noen svært høye hindre som du må over for å si opp abonnementet. For eksempel må du ringe kundeservice og vente i en telefonkø om du ønsker å si opp abonnementet ditt, forteller Lehmann Erichsen.

Store besparelser

Som en reaksjon på dette problemet investerte Nordea i 2018 i et fintech-oppstartsselskap i Aalborg i Danmark. Selskapet Subaio har utviklet en løsning som gjør det enkelt for bankkunder å si opp sine abonnementer. Nordea i Danmark har hatt denne funksjonaliteten innebygd i sin app «Nordea Wallet» siden november i fjor. Lehmann Erichsen forteller til Computerworld.dk at til sammen har bankens kunder siden da spart 10,5 millioner danske kroner på abonnementsutgifter ved å si opp unødvendige avtaler via appen.

– Løsningen gjør at det ikke bare er enkelt å si opp abonnementer. Du får også enkelt oversikt over alle abonnementene dine, og det kan åpne øynene dine for hvor mye du betaler, og dermed motivere deg for å få oppsagt ting du ikke har glede av, sier hun.

Kommer til Norge i år

Subaio-løsningen fungerer kun på abonnementer som betales via kort. Autogiro og andre faste bankoppdrag til for eksempel huslån, telefon- og strømregning vil altså ikke komme inn i oversikten til appen. Det er likevel slik at svært utbredte tjenester som Spotify, Netflix og HBO typisk betales med kort.

Akkurat nå er ikke denne funksjonen til stede i den norske utgaven av Nordea Wallet, men det kommer ikke til å vare lenge:

– Dette kommer i løpet av året i år, forteller kommunikasjon- og pressesjef Synne Ekrem i Nordea Norge til Computerworld.

Nordea er ikke alene om å ha Subaio-funksjonaliteten i sitt tilbud, selv om storbanken er inne på eiersiden i selskapet. Ifølge Computerworld.dk har også den danske banken Spar Nord og den norske Sparebank 1 også tatt i bruk denne teknologien.