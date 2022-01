Abraham Foss forlater stillingen som administrerende direktør for Telia Norge

Annonse

Når Abraham Foss nå forlater Telia er det for å søke nye utfordringer utenfor selskapet. Dermed er en periode i Telia Norges drift over. Foss har ledet selskapet fra juni 2015 og har siden januar 2017 også sittet som en del av Telia Companys toppledergruppe.

– Jeg har hatt en utrolig spennende tid i Telia, og er stolt av det teamet mitt og alle våre medarbeidere har fått til i den perioden jeg har ledet selskapet. Da jeg takket ja til jobben i 2015 var oppdraget relativt klart: bygg det nye Telia Norge. Den jobben blir selvfølgelig aldri helt ferdig, men vi har kommet langt på vei og fått stadige bevis på det gjennom utmerkelser for suverene kundeopplevelser. Samtidig er integrasjonen mellom Telia og Get, for å bygge en fullverdig totalltilbyder innenfor både mobil- og fastnett samt underholdning, i god rute. Ikke minst er vi satt opp til å bygge et nasjonalt 5G-nett i løpet av 2023. Når Telia nå går over i en ny mer driftseffektiviseringsfase var det naturlig for meg å gjøre opp status, og enden på visa ble at jeg ønsker å søke nye utfordringer utenfor Telia, sier Abraham Foss.

– Abraham har hatt stor suksess med å transformere Telia Norge siden han begynte i 2015. Han har bygd opp et moderne industriselskap gjennom både oppkjøp og sammenslåinger med andre selskaper samt utbygging av samfunnskritisk 4G-infrastruktur i verdensklasse. Ikke minst har han skapt sterke økonomiske resultater. Jeg har satt veldig stor pris på å samarbeide med Abraham i alle disse årene, og jeg takker han for hans sterke bidrag til å bygge et mer konkurransedyktig Telia i Norge. Jeg ønsker ham alt godt videre, sier Christian Luiga, konstituert konsernsjef i Telia Company..

Som erstatter for Foss kommer Stein-Erik Vellan inn i stillingen. Stein-Erik Vellan har ledet Telia Finland i en transformasjonsfase, og etter mange år som leder i utlandet vender han nå hjem til Norge.

– Jeg har hatt en fantastisk tid i Finland og har virkelig blitt glad i Telia, kollegaene mine og ikke minst våre kunder. Telia Finland er godt rustet for fremtiden, og jeg ser frem til å komme tilbake til Norge for å lede vår virksomhet der, sier Stein-Erik Vellan, påtroppende administrerende direktør Telia Norge.