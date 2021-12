Rekordomsetning for Academic Work

Annonse

Rekrutterings- og bemanningsselskapet Academic Work passerte i 2020 for første gang 250 millioner kroner i omsetning.

En av grunnene til den positive veksten skal være via via samarbeidet med AW Academy, som utdanner mennesker uten tidligere forkunnskaper til å bli it-konsulenter. It-området har vokst kraftig i 2020, på tross av pandemien.

– Jeg er stolt og ydmyk over våre resultater og at vi har satt flere tusen unge arbeidstakere i jobb de siste årene. Det har vært et veldig krevende år for vår bransje, men vi har lyktes med å fokusere riktig for å hjelpe våre kunder gjennom pandemien. Jeg ser resultatene som bevis på at interessen for Young Professionals er stor, selv om mange mener det har vært vanskeligere å introdusere nye i arbeidslivet det siste året. Våre kunder stoler på godt samarbeid med oss, og da får vi dette til, sier Anna Elvtegen, administrerende direktør for Academic Work i Norge, i en melding.