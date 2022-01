Accenture bruker nye metoder for å skaffe utviklere

Annonse

Accenture tilbyr konsulent-, teknologi- og outsourcingstjenester. Nå er de på utkikk etter flere Java-utviklere. Konsulentselskapet ønsker også å øke mangfoldet og åpner derfor dørene for kandidater fra andre miljøer enn det de tradisjonelt rekrutterer fra. AW Academy skal hjelpe dem med rekrutteringen.

12 kandidater

– Programmet er skreddersydd for Accenture, der teknisk innhold og personlige egenskaper er basert på hva som er avgjørende for å lykkes i Accenture. Vi vet at det finnes mange smarte og motiverte kandidater fra andre bransjer med riktige forutsettinger for å tilføre rollen hos Accenture nye perspektiver, sier Johan Bäck Persson, administrerende direktør i AW Academy.

AW Academy tilbyr utdanning, omskolering og videreutvikling via konseptet Accelerated Learning der praktiske og yrkesrelevante oppgaver står i fokus.

Nå skal 12 utvalgte kandidater få muligheten til å starte sin it-karriere hos Accenture etter fullført utdanning med AW Academy.

– Accenture ønsker økt mangfold. Hvordan kan dere sikre mangfold blant disse 12?

– For oss handler mangfold om variasjon i ulike bakgrunner og historikk du tar med deg inn i din nye karriere. Ved at vi fokuserer på problemløsningsevne, personlige egenskaper og motivasjon, så gjør det at vi får en spennende bredde, altså et mangfold, i hva slags tidligere erfaringer søkerne har, i form av utdanning, yrker og bransjer. Et åpent utgangspunkt i starten av søknadsprosessen gir normalt også en relativt jevn kjønnsfordeling, sier Bäck Persson i en mail til Computerworld.

Oppstart høsten 2021

– Accenture er i vekst med nye kunder og prosjekter og har hele tiden et stort kompetansebehov. Mangfold er en av nøklene til vår suksess og i samarbeid med AW Academy får vi en helt ny måte å finne motiverte personer med logisk problemløsingskapasitet og potensial til å bli dyktige utviklere, sier Torbjørn Eik-Nes, leder i Accenture Technology.

Programmet starter i august 2021 og leder til oppdrag hos Accenture med oppstart i oktober. Accenture forsikrer om at det tas hensyn til pandemiens utvikling og tilrettelegges for at programmet kan gjennomføres digitalt eller fysisk.

– Teknologisk utvikling og menneskelig oppfinnsomhet er essensielt for å løse samfunnskritiske utfordringer. Behovet for å være nytenkende og finne bærekraftige løsninger er større enn noen gang, og da trenger vi personer med variert bakgrunn og ulike innfallsvinkler. Vi er derfor veldig glade for å starte dette samarbeidet med AW Academy, sier Eik-Nes.