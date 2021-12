Velkommen til et nytt digitalt skoleår

Annonse

Vi må nok belage oss på at skolen vil bli preget av koronaviruset denne høsten. Før sommeren ble skolen først nedstengt og deretter måtte skoleelever deles inn såkalte kohorter, eller grupper om du vil. Lærere og elever måtte med andre ord følge et strengt smittevernregime. Samtidig har det vist at fjernundervisning fungerer utmerket når man må.

For det har faktisk kommet noe positivt ut av koronaviruset. Forelesere og lærere har vist kreativitet og iherdighet for å fange elevenes oppmerksomhet i en hverdag hvor det plutselig ble enda enklere å la seg fange av TikTok, Instagram og Fortnite, og hvor digital undervisning via Teams og andre verktøy erstattet den tradisjonelle undervisningen.

Fra alle foreldre, inkludert meg selv, som plutselig måtte ta rollen som støttelærer samtidig som arbeidsoppgaver skulle håndteres fra hjemmekontoret, er det bare å si takk. Dere har gjort en utmerket jobb.

Ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog trenger vi ikke bekymre oss for full nedstenging av skolene slik vi hadde i mars. Men skolehverdagen blir ikke som normalt med det første, og det umulig å forutsi høsten med et virus det er vanskelig å få kontroll på. Derfor kan det uansett være lurt å forberede seg på hvordan teknologi kan brukes for å gi elevene et godt tilbud i året som kommer.

Så hvordan bør du forberede deg? Under et par råd til hvordan du som lærer kan bruke teknologi i undervisningen.

Bruk gaming i undervisningen

Dataspill er ikke bare en tidstyv. I de langt fleste e-sportspill kreves konsentrasjon, strategisk tankegang, tålmodighet og koordinasjon. Spill kan hjelpe elevene med å forstå viktigheten av samarbeid og samhold, samtidig som det styrker kommunikasjonsevnene.

Mange spill er tross alt basert på samarbeid. Ved kontrollerte spillsesjoner med et spesifikt læringsformål styrt i et pedagogisk miljø lærer elevene å kontrollere følelser bedre enn det de kan på jente- eller gutterommet. De kan for eksempel lære at det er sunt å tape, og at man må samarbeide for å nå ønsket mål.

Videoundervisning – ikke fjernundervisning

Heldigvis er det mange lærere, foreldre og elever som har positive erfaringer med hjemmeskolen. Men det har utvilsomt vært en bratt læringskurve for mange. Lærere har stått på døgnet rundt for å lage undervisningsopplegg. Men lærere har også familie og hjem som må håndteres i tillegg til ledelse av læringsaktiviteter i læringsmiljøer i og utenfor klasserommet.

Mange lærere har nok kjent på følelsen av hvor annerledes, unaturlig og ubehagelig det kan være å undervise foran et kamera. Et tips er å lage korte forhåndsinnspilte filmer med enkle budskap. På den måten er det enklere å skape en rød tråd. Da kan elevene spole frem og tilbake hvis noe ble oppfattet som uklart. Det er også utmerket for foreldre som skal hjelpe til. Når undervisningen ligger online i fragmenterte deler kan du som lærer påta deg rollen som guide til læring i like stor grad som reell underviser.

Det fine med dette er at det er enkelt å komme i gang med. En smarttelefon med et godt kamera og stativ til 150 kroner er alt du trenger. Filmene kan enkelt redigeres på PC-en eller Mac-en.

Annonse

Uansett – lærerne har spredt en fantastisk optimisme gjennom sin tilstedeværelse og innsats med å etablere nye digitale arbeidsmetoder og plattformer. Noe som gjør de langt mer forberedt til å møte hverdagen dersom vi må tilbake til hjemmeskole.

Anne-Mette Guthus, Country Sales Manager i Acer Norge