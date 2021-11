Robotstemmer på frammarsj

Annonse

Kunstige robotstemmer blir stadig vanskeligere å skille fra ekte mennesker, sier NTNU-ekspert. Norsk Skuespillerforbund er imidlertid ikke bekymret for at yrket er truet.

Spesielt innen dataspill har bruken av robotstemmer utviklet seg i en enorm fart den siste tiden, sier Arild Brandrud Næss, som er ekspert på kunstig intelligens (AI) ved NTNU, til Aftenposten.

Han tror at snart vil de aller største dataspillsuksessene benytte seg av helt syntetiske skuespillere, fremfor ekte skuespillere som leser inn stemmene.

– Hvis dette ikke allerede er igangsatt, snakker vi om kort tid, kanskje ett til tre år, før det er en realitet, tror Næss.

Leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund mener bruk av slike robotstemmer kan være et nyttig verktøy, men påpeker at han ikke er veldig bekymret for stemmeskuespillernes jobb i tiden framover.

– De enkle jobbene, som det å lese opp stasjonene på T-banen, er nok utsatt. Men de er uansett ikke de mest attraktive for skuespillere, sier han.