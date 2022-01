Denon med Sonos-konkurrent

Annonse

Denon har lansert tre nye HEOS-høyttalere for flerromslyd.

Med støtte for AirPlay 2 og ikke minst høyoppløselige formater tas det opp konkurranse med dominerende Sonos. Serien kalles for Denon Home.

Denon Home

Denon og Marantz står bak HEOS-brandet for høyttalerløsninger med flerromslyd, et marked som er godt betjent av populære Sonos. Begge har også valgt å implementere støtte for Apples AirPlay 2-løsning.

Løsningene med flerromslyd lar deg synkronisere avspilling trådløst, og høyttalerne kan i tillegg styres individuelt for ulike lydkilder og -scenarier.

Apple selv har sin egen smarthøyttaler kalt HomePod, som også er et habilt lydprodukt, og også Denons nye serie skal være smart med mulighet for talestyring av digitale assistenter. Når de kommer på markedet til neste år vil likevel mikrofonen være skrudd av i begynnelsen.

Denon presenterte nettopp tre ulike produkter i serien med varierende størrelse: Denon Home 150, 250 og 350. Prisen skal bli 2 498 kroner, 4 998 kroner og 6 998 kroner, henholdsvis.

Den minste er en mono-høyttaler der man trenger å ha minst to for å få stereoeffekt. Den mellomstore og den største er henholdsvis toveis og treveis stereohøyttalere.

Home 250 har to 4″ bassenheter, i tillegg til slavebass på baksiden og to 20 mm diskantelementer. Det er innebygd fire D-klasse-forsterkere som skal yte over 100W effekt i et frekvensområde mellom 47 og 20 kHz, samt et maksimalt lydtrykk på rett under 97 dB.

I Home 350 er det et lukket system med to 6,5″ basselementer, i tillegg til to 50 mm-enheter for mellomtoner og to 20 mm-elementer for diskant.

Når disse kommer på markedet til neste år vil det komme en oppdatert versjon av styrings-appen for å styre avspilling fra kilder som Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, Tidal, Deezer og TuneIn. Høyttalerne støtter Wi-Fi, Apples AirPlay 2 og Bluetooth, og det er fysisk ethernet-inngang for fast nettilkobling i tillegg til lydinngang og USB-kontakt.

Det er også innebygget støtte for HiRes-formater som Apples ALAC i tillegg til FLAC, WAV og DSD (24-bit/192kHz, og med 5.6MHz for DSD).

Alle kommer med to ulike fargevalg: Lys hvit eller mørk grå. Det er fysiske kontroller i topplokket med visuelle lysindikatorer som aktiveres med bevegelse (se video).

Sjekk ut promovideoer for de tre ulike høyttalerne i serien nedenfor.

Via Lyd og Bilde