Ikeas nye med AirPlay 2

Ikea samarbeider med Sonos om to nye høyttalere.

Og takket være sistnevntes engasjement med Apple-verdenen tilbys flerroms-lyd med full støtte for AirPlay 2.

Apple AirPlay 2

Apple har med sine HomePod-høyttalere (som riktignok ikke selges offisielt i Norge) et svar på smart-høyttaleren vi kjenner fra Google og Amazon, og da med støtte for Siri. Hvorvidt man foretrekker Apple eller Googles digitale assistent er en diskusjon for et annet sted, men HomePod er dessuten også fortreffelige høyttalere.

Og takket være AirPlay 2-teknologien for trådløs strømming med støtte for flere rom kan disse styres individuelt eller i grupper. Musikk kan spilles fra enheten uavhengig av en iPhone - så telefonsamtaler vil ikke forstyrre musikkavspillingen.

Og bruker man Hjem-appen for å sette opp et smart-hjem så kan man også lage ulike scenarier for ulike rom slik at lyden kan styres som uavhengige grupper, innenfor det samme WiFi-oppsettet.

Apple samarbeider med en rekke høyttaler- og TV-produsenter for AirPlay 2-funksjonalitet. Du kan lese mer om AirPlay 2 hos Apple her.

IKEA og Sonos

Samarbeidet mellom Ikea og Sonos består av design fra førstnevnte og HiFi-teknologi fra sistnevnte. Sonos har lenge hatt sin egen løsning for flerrroms-lyd, men støtter nå også Apples system som kom med iOS 11.4.

Sonos sitt opplegg har støtte for egne apper som for eksempel Spotify, og andre direkte-strømmetjenester. Sonos-opplegget kan fungere helt frittstående. Om man setter opp høyttalerne til å inngå i et Apple-opplegg med AirPlay så kan dette styres fra både en iPhone, iPad, Mac eller også en Apple TV.

Høyttalerne er relativt rimelige, slik man forventer fra Ikea, og har et typisk skandinavisk tilsnitt. Og de er smarte på sitt vis, der den ene også er "skjult" i en lampe, mens den andre også kan gjøre nytten som hylle. Plassbesparende design slik svenskene er kjent for.

Begge varianter fås i en lys og mørk utgave, og bokhylle-varianten har diverse tilbehør for oppheng mot vegg i stående eller liggende orientering.

Bokhyllehøyttaleren koster 999 kroner per stykk, mens bordlampehøyttaleren koster 1799 stykket.

For stereo-effekt behøves minst to stykk satt noe fra hverandre, men man kan gjerne ha flere. For surround-effekt med kanal-separasjon er man altså avhengig av en tilkobling til et Sonos surround-anlegg.

