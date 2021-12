Samsung-skjerm med AirPlay 2

Annonse

Samsung har lansert et interessant monitor-konsept.

Disse skjermene kan brukes som data-display i tillegg til at de har innebygget Apple TV+ samt mulighet for direkte-strømming med AirPlay 2. Dessuten er det støtte for den egne DeX plattformen.

UHD Smart Monitor

Vi må være oppriktige fra start: Dette produktet finnes i første omgang kun i Nord-Amerika og Kina. Det betyr ikke at det ikke kommer hit, eller at det kan være et frempek på hva som kommer fremover. Allerede i slutten av denne måneden skal nye markedet vurderes.

Serien består av tre ulike modeller: M7-serien har en 37-tommer med 4K, mens M5 er på 27-tommer eller 32-tommer med 1080p FullHD. Alle har HDR10-støtte, tilkobling for USB-C-lading opp til 65W, Bluetooth 4.2, og stereo-høyttalere.

Som en TV i en stor stue med sofa er det kanskje ikke all verden, men på hjemme-kontoret i kjelleren eller på loftet, eller på en hybel, kan dette være helt utmerket.

Selvfølgelig er det bygget inn Tizen-plattformen som gir tilgang til apper for Netflix, Disney+, Hulu, Apple TV+, YouTube, Prime Video, og så videre. Til og med Microsoft Office 365-dokumenter er støttet.

Men det virkelig fine er at Apples AirPlay 2 er støttet slik at du lett kan strømme både video, lyd og bilder til skjermen fra en iPhone eller iPad.

Du kan lese mer hos Samsung her. Vi får håpe på tilgjengelighet også her til lands snarlig.

Via Samsung