AirPlay 2 hacket

Apples trådløs-protokoll for strømming av flerromslyd, AirPlay 2, skal være hacket.

Det er fremdeles tidlig for foreløpig er det kun i liten skala det har blitt gjort.

AirPlay 2

Apples AirPlay 2 ble lansert i 2017, men det varte til 2018 før det ble allment tilgjengelig. Forbedringene over første versjon var spesielt muligheten for såkalt flerromslyd (det vil si flere mottakere) med ulike lyd-scenarier i det samme nettverket, men også kontroll over Home-appen eller Siri eller kontrollsenteret på iOS, og lydstrømming til stereohøyttalersett.

AirPlay har også en komponent for strømming av video, i tillegg til speiling. Strømmene sendes som ALAC (Apple Lossless Audio Codec) over to kanaler i 24 bit med samplingsfrekvens på 44,1kHz, symmetrisk kryptert med AES. Med andre ord må mottakeren ha den riktige nøkkelen for å kunne låse opp strømmen – og det er denne som skal ha blitt avdekket.

For høyttalerprodusenter må maskinvaren sertifiseres av Apple gjennom Mfi-programmet, noe som selvfølgelig ikke er gratis. Samtidig har en lang rekke produsenter forpliktet seg til produkter som støtter AirPlay 2. Dette gjelder både høyttalere og tv'er, og i noen tilfeller er det mulig å oppgradere også eksisterende anlegg. I skrivende stund er dett blant annet Bang&Olufsen, Sonos, Marantz, Libratone, Bose, Naim, Denon, Devialet, og KEF – i tillegg til Apples egen HomePod.

Hvis AirPlay 2-hacken holder det den lover og er skalerbar så betyr det at man i prinsippet kan bruke en hvilken som helst høyttaler til et slikt opplegg – men den må oppgraderes fra ordinær til smart med en lydmottakermodul. Det finnes slike kit å få kjøpt idag tilpasset vanlig AirPlay, men også ferdige løsninger som for eksempel fra Yamaha med WXAD-10. Disse vil også kunne støtte andre kodek'er, som for eksempel FLAC med rate på 192 kHz.

Det er utvikleren bak Shairport-sync som skal stå bak hack'en, en teknologi for å strømme synkroniserte AirPlay-lydstrømmer.

Du kan lese mer om hvordan strømme lyd med AirPlay hos Apple her, og generelt om AirPlay her.

Via 9to5Mac