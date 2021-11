Skolestart-rabatter fra Apple

Annonse

Endelig sommer! Men snart: Høst. Og skolestart.

Så om du har planer om innkjøp av nytt digitalt studiemateriell så kan Apple hjelpe deg med finansene.

Skolestart 2020 studentrabatter

Apple spanderer AirPods ved kjøp av en kvalifiserende Mac eller iPad til utdanningspris. Du kan videre oppgradere til AirPods Pro i tillegg til å få 20% avslag på AppleCare og dessuten lavere priser på tilbehør.

På grunn av COVID-19 åpner Apples leveringspartnere for kontaktløs levering. Sjåførene kan be om en muntlig mottaksbekreftelse fra en trygg avstand som et alternativ til signatur, eller de kan legge igjen forsendelser som ikke trenger signatur, utenfor døren din. Og leveringen vil være kostnadsfri. Flere detaljer kan du lese her.

Har du eksisterende utstyr så kan det hende du får byttet dette inn gjennom tilbakekjøpsordningen - og dermed en enda bedre Pris. Les mer om dette her.

En rekke betingelser gjelder, så sett deg grundig inn i saken før bestilling. For eksempel er en 13" MacBook Air fra 2019 unntatt ordningen. Du kan lese betingelsene for skolestart-rabattordningen her.

Du kan lese mer hos Apple her.