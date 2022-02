AirTags uten bitre batterier, takk

Annonse

Apples AirTags bruker knappecelle-batterier.

Annonse

Og etter langt om lenge (det blir et definisjonsspørsmål, selvfølgelig) må de byttes. Men bytt til rett type.

Annonse

AirTags batteribytte

Det har dukket opp batterier på markedet, typiske av typen knappecelle, som kan bli til et faremoment for små barn: Ved svelging kan de føre til kvelning, og tilsvarende kan også syrelekkasje føre til alvorlige indre skader på vev.

For å forhindre at dette skal skje har batteri-produsenter som for eksempel Duracell begynt å legge på et bitter belegg på enkelte batterier med håp om at disse i kontakt med spytt vil føre til en refleks-reaksjon og dermed blir spyttet ut.

Nintendo har forøvrig gjort liknende med spill-kassetter for Switch-plattformen.

Men det som er positivt i det scenariet kan ha en utilsiktet sideeffekt ved at de ikke leder strøm som forventet. Dette skal visstnok være avhengig av beleggets plassering, sier Apple i et support-dokument. Noe å være oppmerksom på dersom behovet for batteri-bytte skulle oppstå.

Du kan lese mer i dette support-dokumentet hos Apple her.