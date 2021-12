Podcast: Kan Posten være Norges mest innovative selskap?

Annonse

Vi har møtt Alexander Haneng som er direktør for digital innovasjon i Posten og Bring. Hør hvordan Posten skaper nye produkter og leveransemåter i et samfunn der all informasjon går over nettet. Vi skal også lære hvordan vi investerer i vår egen kunnskapskonto og hvordan vi markedsfører oss selv og bedriften vår på sosial medier.

