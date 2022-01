Alltid kort vei til kontoret

Annonse

I alle fall i Japan, og om ikke nå, så ganske snart. Eiendomsselskapet Mitsubishi Estate vil sette ut Telecubes rundt omkring i japanske byer. For folk på farten og som trenger et kontor når de ikke er på kontoret.

Slike kontorer på størrelse med en telefonkiosk vil bli plassert på flyplasser og togstasjoner. Med en gulvflate på rundt en kvadratmeter er det plass til en stol og et bord, arbeidsredskap som pc og telefon må du ha med deg selv.

Gjemmekontor får ny mening

Mitsubishi Estate skal opprette et eget selskap sammen med V-Cube, som utvikler programvare for videokonferanser, og kontormøbelprodusenten Okamura for å plassere ut tusen slike små kontorer omkring i Japan de neste årene.

Kontorplassene skal kunne leies på timebasis, og skal friste folk som ellers ville måtte kaste seg ut i Japans berømte trafikkøer. I første omgang vil kontorboksene plasseres ut i resepsjonsområder i bygninger som driftes av Mitsubishi Estate, men målet er å gjøre dem tilgjengelige på steder der folk ferdes.

Utstyrt med nødvendig infrastruktur vil slike bokser være et alternativ til å jobbe på usikrede internettkaféer og andre steder i det offentlige rom, hvor det kan være både støyende og lite private omgivelser.