Amazon gir millioner til antivirus

Verdens Helseorganisasjon og flere regjeringer ber næringslivet bidra i kampen mot Covid-19, viruset bak dagens pandemi. Amazon svarer med å legge 20 millioner dollar i AWS Diagnostic Development Initiative, et program for å støtte kunder som jobber med å utvikle bedre og mer nøyaktige løsninger for diagnose.

Amazon håper deres skyløsning AWS og det ekstra tilskuddet skal bidra til at slike løsninger raskere kommer på markedet, og at de bidrar til økt samarbeid mellom organisasjoner som arbeider med tilsvarende problematikk.

Støtten fra AWS vil bli levert som gratis lisenser og teknisk støtte til forskningsteam som benytter AWS-plattformen og vil utnytte fordelene med skyløsninger.

Autoriserte forskningsinstitusjoner og private selskaper som benytter AWS til støtte for forskningsrelatert arbeid som bidrar til løsninger for diagnose på stedet. Avhengig av behov vil det i første rekke legges vekt på Covid-19, med også andre prosjekter med forskning på smittsomme sykdommer vil bli vurdert.