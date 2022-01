Apple Arcade med årsrabatt

Annonse

Apple Arcade blir billigere.

Du kan velge mellom løpende månedsgebyr, eller betale for et helt år. Til rabattert pris.

Apple Arcade

Det er den tyske nettsiden iFun.de som melder om at man nå kan gå til innstillingene for Apple Arcade-abonnementet og bytte fra månedlig betaling til årsavgift.

I utlandet meldes det om at dette tilsvarer det samme beløpet som for ti månedlige rater. Med utgangspunkt i den norske prisen på 59 kroner i måneden skulle det tilsi at et årsabonnement da vil koste 590 kroner, mot 708 kroner månedlig for samme periode.

Og siden vi først er inne på Apple Arcade så nevner vi samtidig det nyeste spill-tilskuddet for et tilbud på over 100 spill: Ultimate Rivals.

Sjekk ut en trailer for Ultimate Rivals nedenfor. Du kan lese mer om Apple Arcade her.

Via Apple og iFun.de